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01:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Должен был думать об интересах своей семьи». Не жалеет ли Марков о возвращении в Россию?

Интернет-портал The Athletic разузнал у экс-защитника «Монреаля» Андрея Маркова о том, как он чувствует себя в КХЛ, а также попросил оценить неудачный старт своего бывшего клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

На другом конце трубки доносится уверенный мужской голос. Звонок исходит из города Казань, Россия.

Решение покинуть «Монреаль» далось непросто, но сейчас Андрей Марков говорит как человек, который доволен своей жизнью. Человек, который вновь женился этим летом и растит троих детей.

Да и его новый клуб — казанский «Ак Барс» — не может ни на что жаловаться. Ведь защитник вносит весомый вклад в игру команду и помогает ей лидировать в Восточной конференции.

После 16 лет проведенных в НХЛ возвращение в Россию и адаптация в КХЛ прошли на удивление гладко.

«Все идет хорошо, у нас отличная команда, — говорит Марков. — Конечно, чувствуется большая разница между НХЛ и КХЛ. Система игры, скорости, размеры площадки — все отличается. Но для меня все это знакомо, ведь я рос именно в этих условиях. Не вижу смысла на что-то жаловаться, все складывается хорошо».

Чего нельзя сказать о его бывшей команде — «Монреале», — которая проваливает старт сезона. И даже если бы Марков не следил за выступлением «Хабс», поток сообщений не позволил бы остаться ему в стороне.

Андрей МАРКОВ | Источник: AFP 2017

Конечно, он прекрасно осведомлен, как складываются дела в Канаде.

«Понимаете, я провел много лет в этой команде, у меня осталось много друзей в Монреале. Иногда я получаю сообщения. Иногда говорю по телефону. Конечно, фанатам сейчас непросто, команде нелегко. И, естественно, игроки разочарованы таким стартом.

Но нужно оставаться вместе. И горе и в радости. Такое иногда случается. Конечно, сейчас тяжело, но нужно собрать волю в кулак и продолжать работать. Нельзя отворачиваться от команды.

Могут ли канадцы исправить положение?

«У них квалифицированный тренерский штаб, опытная команда менеджеров, которые знают, что делать. В конце концов, решения принимаю не я, так что какое значение имеет мое мнение?».

Марков признается, что недавно связывался с Алексом Гальченюком. О чем они говорили? Может, это были слова поддержки?

«Сложно что-то советовать кому-то в таких ситуациях, — признается Андрей. — Лучшее, что ты можешь сделать, это продолжать упорно трудиться и стараться помочь своей команде, согласны?».

Опытный игрок быстро раскусил меня, когда я постарался перевести разговор на тему его недавнего ухода из команды. Прекрасно известно, что в «Канадиенс» готовы были предложить Маркову лишь однолетнее соглашение, тогда как россиянин просил двухлетний контракт. В схожей ситуации этим летом оказалось «Сан-Хосе», когда вело переговоры с 38-летним Джо Торнтоном. Учитывая положения в коллективном соглашении, контракт с игроком, который преодолел 35-летний рубеж — это всегда некий риск. Так что сложно винить генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена в том, что тот очень скрупулезно подошел к переговорам с 38-летним Марковым.

Но даже на фоне столь неудачного старта сезона для «Монреаля» Марков тактично уходит от разговора на эту тему.

«Честно говоря, мне не хочется обсуждать этот вопрос. Особенно в нынешней ситуации. Если копаться в деталях, то все станет еще сложнее, а я не хочу усложнять и так непростую ситуацию. Так что пока я не готов говорить на эту тему».

(В качестве хоть какого-то позитивного момента стоит признать, что 19-летний защитник Виктор Мете достойно дебютировал в основе «Монреаля» и занял место в первой паре обороны. И остается большим вопросом, получил бы он свой шанс, если бы Марков остался в «Монреале». Однако это не отменяет того факта, что многие фанаты «Хабс» все равно предпочли бы сейчас видеть Андрея в составе любимой команды.).

Андрей МАРКОВ | Источник: AFP 2017

Скучает ли Марков по НХЛ? Конечно, проведя 16 лет в таком легендарном клубе, несколько непривычно надеть форму другой команды.

«Конечно, это было непростое решение. Но я должен был думать, в первую очередь, об интересах своей семьи, — рассуждает россиянин. — Когда я понял, что не смогу подписать контракт с “Монреалем”, то мы решили вернуться в Россию. Здесь моей семье было бы проще адаптироваться. Переезд в другой город в Северной Америке казался более рискованным решением. Именно поэтому мы выбрали Россию. Для меня сейчас это самое главное. Моя семья».

Его 16-летний сын выступает в системе московского «Динамо». Также в Казань вместе с Андреем переехали его 5-летние сыновья-близнецы и годовалая дочка.

«Сейчас мы все вместе. И мы счастливы, понимаете?».

Если говорить о профессиональных достижениях, то Марков набрал 15 очков за 22 матча нынешнего сезона и проводит на льду больше 20 минут за встречу.

Андрей МАРКОВ | Источник: Reuters

На данный момент главный плюс выступления за пределами Национальной хоккейной лиги — возможность попасть на Олимпиаду. И именно Россия считается главным фаворитом турнира. Но Марков не считает свое попадание в состав олимпийской сборной делом решенным.

«Никогда нельзя быть уверенным. Я давно не выступал за национальную команду, а Олимпиада — это важнейший турнир. В КХЛ выступает много молодых игроков. И я не знаю, каким тренерский штаб видит состав сборной. Так что посмотрим. Но было бы здорово выступить в Корее. Со своей стороны я могу лишь стараться показывать максимум своих возможностей на льду, а окончательное решение принимать уже не мне».

Чешская легенда Яромир Ягр всегда подчеркивает, что выступление в КХЛ продлило его карьеру. В связи с этим, Маркову мы задали следующий вопрос: может ли он представить, что будет выступать так же долго?

«На данный момент я чувствую, что способен еще играть. Все еще получаю удовольствие от хоккея. И пока это чувство не пройдет, я готов выходить на лед, готов продолжать играть. Главное — это любить свою работу. Если ты перестаешь получать от нее удовлетворение, то какой смысл продолжать?».

Счастлив на работе, счастлив дома. Кажется, для мистера Маркова пока все складывается отлично.

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