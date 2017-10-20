«Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ со счетом 7:1, Ткачев набрал 4 очка
КАЗАНЬ, 20 окт —
КАЗАНЬ, 20 окт —
«Ак Барс» в Казани выиграл со счетом 7:1 (6:0, 1:0, 0:1). Голы забили Василий Токранов (7-я минута), Станислав Галиев (8-я), Владимир Ткачев (10-я и 24-я), Дамир Мусин (13-я), Михаил Сидоров (17-я) и Никита Язьков (17-я). У «Трактора» отличился Алексей Кручинин (49-я).
Исход матча был решен в первом периоде, в котором «Ак Барс» забросил шесть шайб. После того как Василий Токранов переиграл вратаря «Трактора» Василия Демченко дальним броском, нападение казанцев было не остановить, и челябинцам не помогла даже замена голкипера. Павел Францоуз пропустил три шайбы до перерыва и еще одну во втором периоде. У «Ак Барса» забивали все четыре звена, а особенно выделялся Ткачев, который к двум голам добавил две результативные передачи.
«Трактор» смог забить гол престижа в середине третьего периода: в большинстве шайбу забросил Кручинин.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 октября против магнитогорского «Металлурга» в Казани. «Трактор» в этот же день сыграет против «Салавата Юлаева» в Уфе.
|Зинэтула Билялетдинов
|Анвар Гатиятулин
|Эмиль Гарипов 40:00 (Т. Билялов 40:00)
|Василий Демченко 09:17 (П. Францоуз 09:17)
|1-й период
|06:12
|Василий Токранов (В. Ткачев)
|Артем Пеньковский
|07:20
|07:57
|Станислав Галиев (Р. Клинкхаммер, В. Ткачев)
|08:29
|09:17
|Владимир Ткачев (Р. Клинкхаммер)
|Иван Вишневский
|10:02
|12:01
|Дамир Мусин (Ф. Малыхин, И. Секач)
|16:30
|Михаил Сидоров (А. Глинкин, А. Свитов)
|16:43
|Никита Язьков (Ф. Малыхин)
|2-й период
|24:00
|Владимир Ткачев (А. Марков)
|27:53
|Рафаэль Батыршин
|37:03
|Федор Малыхин
|3-й период
|48:32
|Алексей Кручинин (М. Якуценя, А. Пеньковский)
|48:57
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)