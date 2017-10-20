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21:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ со счетом 7:1, Ткачев набрал 4 очка

КАЗАНЬ, 20 окт — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» в Казани выиграл со счетом 7:1 (6:0, 1:0, 0:1). Голы забили Василий Токранов (7-я минута), Станислав Галиев (8-я), Владимир Ткачев (10-я и 24-я), Дамир Мусин (13-я), Михаил Сидоров (17-я) и Никита Язьков (17-я). У «Трактора» отличился Алексей Кручинин (49-я).

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Исход матча был решен в первом периоде, в котором «Ак Барс» забросил шесть шайб. После того как Василий Токранов переиграл вратаря «Трактора» Василия Демченко дальним броском, нападение казанцев было не остановить, и челябинцам не помогла даже замена голкипера. Павел Францоуз пропустил три шайбы до перерыва и еще одну во втором периоде. У «Ак Барса» забивали все четыре звена, а особенно выделялся Ткачев, который к двум голам добавил две результативные передачи.

«Трактор» смог забить гол престижа в середине третьего периода: в большинстве шайбу забросил Кручинин.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 22 октября против магнитогорского «Металлурга» в Казани. «Трактор» в этот же день сыграет против «Салавата Юлаева» в Уфе.

Ак Барс 7:1
(6:0, 1:0, 0:1)
Трактор
20.10.2017, 19:00 Зрители: 6458 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Анвар Гатиятулин
Вратари
Эмиль Гарипов 40:00 (Т. Билялов 40:00) Василий Демченко 09:17 (П. Францоуз 09:17)
1-й период
06:12 Василий Токранов (В. Ткачев)
Артем Пеньковский 07:20
07:57 Станислав Галиев (Р. Клинкхаммер, В. Ткачев)
08:29
09:17 Владимир Ткачев (Р. Клинкхаммер)
Иван Вишневский 10:02
12:01 Дамир Мусин (Ф. Малыхин, И. Секач)
16:30 Михаил Сидоров (А. Глинкин, А. Свитов)
16:43 Никита Язьков (Ф. Малыхин)
2-й период
24:00 Владимир Ткачев (А. Марков)
27:53 Рафаэль Батыршин
37:03 Федор Малыхин
3-й период
48:32
Алексей Кручинин (М. Якуценя, А. Пеньковский) 48:57
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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