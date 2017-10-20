«Ак Барс» разгромил «Трактор» в матче КХЛ со счетом 7:1, Ткачев набрал 4 очка

Исход матча был решен в первом периоде, в котором «Ак Барс» забросил шесть шайб. После того как Василий Токранов переиграл вратаря «Трактора» Василия Демченко дальним броском, нападение казанцев было не остановить, и челябинцам не помогла даже замена голкипера. Павел Францоуз пропустил три шайбы до перерыва и еще одну во втором периоде. У «Ак Барса» забивали все четыре звена, а особенно выделялся Ткачев, который к двум голам добавил две результативные передачи.