Найджел Доус рассказал о старте сезона, новых партнерах и сборной Казахстана

— В прошлом году у «Барыса» было ужасное начало сезона. Сейчас вы рады, что хорошо стартовали?

— Да, чемпионат начался хорошо для нас. Мы были рады тому, как все складывалось вначале. Это подходящий старт для того, чтобы провести успешный сезон. Да, есть поражения, но мы много работаем. Другие команды тоже очень серьезные. Стараемся измениться, играть еще сильнее, умнее. Думаю, мы будем показывать хоккей лучшего качества.



— В этом году играет совершенно другой «Барыс»?

— Да, команда серьезно изменилась, и все пошло только на пользу. Появились новые сильные игроки, которые хорошо влились в команду. Это отличный знак.



— Чувствуете серьезнейшую конкуренцию на «Востоке»?

— Да, сразу несколько команд на «Востоке» хорошо начали сезон. Даже хорошо стартовав, мы нашли себя в турнирной таблице в тесном окружении других команд. Не важно, как ты играешь, другие играют не хуже. Если мы не будем сбавлять обороты, то попадем в плей-офф.



— Как вам работается с новым главным тренером команды Евгением Корешковым?

— Он отличный специалист. У него есть своя собственная система, появляются очень хорошие идеи. Это хорошо для команды. «Барысу» повезло, что у нас такой тренер. Нам только не нужно прекращать работу.



— Ваши новые партнеры Мэттью Фрэттин и Линден Вей похожи на бывших — Брэндона Боченски и Дастина Бойда?

— Это совершенно разные игроки и совершенно разные люди. Как, например, можно сравнивать Кросби и Макдэвида? Они играют хорошо, сильно начали сезон. Эти хоккеисты привнесли новые элементы в игру команды.



— Менеджерам «Барыса» вы сказали спасибо за хороших партнеров?

— Это их работа — искать игроков, и они выполняют ее хорошо. За такое не нужно благодарить.



— Вы лично очень хорошо начали сезон. У вас сейчас соревнование с игроками СКА?

— Я не смотрю статистику. Стараюсь своими заброшенными шайбами внести вклад в игру «Барыса». Когда ты играешь хорошо, твоя команда побеждает.



— Приближаются Олимпийские игры. Вы не расстроены, что не имеете больше права выступать за сборную Канады?

— Нет, никаких сожалений у меня нет. Мне нечего уже волноваться — я не могу играть за сборную Канады. Я уже ничего не могу поделать.



— Несколько лет назад вы могли представить себе, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду?

— Конечно, нет. Даже в этом году переговоры шли долго. Думаю, это большое разочарование для игроков НХЛ и болельщиков. Но в то же время — это уникальная возможность для хоккеистов, играющих в Европе, которые раньше не могли бы получить такой отличный шанс.



— Вы мечтали играть за сборную Канады на Олимпиаде?

— Я уже выступал за сборную Канады. Если бы я знал, что НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, возможно, я бы принял другое решение насчет сборной Казахстана. Но что случилось, то случилось. Я ведь не могу предсказывать будущее. Повторюсь, никаких сожалений у меня нет. Я рад был выступать за сборную Казахстана и защищать честь страны на чемпионате мира.



— Будете рады за своих партнеров, Фрэттина или Вея, если они поедут на Олимпиаду?

— Да, у них есть шанс. Мы в «Барысе» становимся настоящей командой, отъезд игроков может оказаться не вовремя, но я все равно надеюсь, что кто-то из них все-таки сможет поехать на Олимпиаду.