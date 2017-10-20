«Салават Юлаев» переиграл дома «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Йоонас Кемппайнен (21-я и 60-я минуты), также отличились Тему Хартикайнен (8), Евгений Коротков (40) и Игорь Макаров (60). У гостей две шайбы забросил Денис Куляш (15 и 26), также голом отметился Евгений Чесалин (54).

Первая шайба Куляша, заброшенная в ворота его бывшей команды, стала для защитника 100-й в КХЛ, а также 200-м очком в регулярных чемпионатах лиги.