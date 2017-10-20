Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс0
Трактор0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев5
Автомобилист3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Амур2
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
20:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» переиграл дома «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. «Салават Юлаев» на своем льду переиграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Йоонас Кемппайнен (21-я и 60-я минуты), также отличились Тему Хартикайнен (8), Евгений Коротков (40) и Игорь Макаров (60). У гостей две шайбы забросил Денис Куляш (15 и 26), также голом отметился Евгений Чесалин (54).

Первая шайба Куляша, заброшенная в ворота его бывшей команды, стала для защитника 100-й в КХЛ, а также 200-м очком в регулярных чемпионатах лиги.

В следующем матче сезона «Салават Юлаев» сыграет 22 октября дома с челябинским «Трактором», а «Автомобилист» в тот же день встретится на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

Салават Юлаев 5:3
(1:1, 2:1, 2:1)
Автомобилист
20.10.2017, 17:00 Зрители: 6140 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Владимир Крикунов
Вратари
Бен Скривенс Якуб Коварж 59:16 (Я. Коварж 59:32)
1-й период
07:00 Теему Хартикайнен (А. Логинов, Л. Умарк)
09:56 Глеб Кузьмин
12:32 Теему Хартикайнен
Денис Куляш 14:38
2-й период
20:08 Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
Никита Трямкин 21:48
23:23 Энвер Лисин
25:31
25:31 Игорь Макаров
Денис Куляш 25:39
Никита Трямкин 30:13
39:47 Евгений Коротков (С. Гареев, Г. Панин)
3-й период
44:48 Евгений Бодров
48:32 Артем Федоров
Евгений Чесалин (С. Егоршев, А. Симаков) 53:45
55:59 Артем Федоров
55:59 Линус Умарк
55:59 Линус Умарк
59:01 Игорь Макаров (Ф. Ларсен)
59:32 п.в. Йоонас Кемппайнен
59:59 Максим Гончаров
Статистика
56 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Определилась соперница Касаткиной в финале «ВТБ Кубка Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми на Гран-при России
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Стадион «Зенита» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь