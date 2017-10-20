«Салават Юлаев» переиграл дома «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 20 окт —
МОСКВА, 20 окт —
Встреча, прошедшая в пятницу в Уфе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Йоонас Кемппайнен (21-я и 60-я минуты), также отличились Тему Хартикайнен (8), Евгений Коротков (40) и Игорь Макаров (60). У гостей две шайбы забросил Денис Куляш (15 и 26), также голом отметился Евгений Чесалин (54).
Первая шайба Куляша, заброшенная в ворота его бывшей команды, стала для защитника 100-й в КХЛ, а также 200-м очком в регулярных чемпионатах лиги.
В следующем матче сезона «Салават Юлаев» сыграет 22 октября дома с челябинским «Трактором», а «Автомобилист» в тот же день встретится на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».
|Салават Юлаев
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5:3
(1:1, 2:1, 2:1)
|Автомобилист
|Эркка Вестерлунд
|Владимир Крикунов
|Бен Скривенс
|Якуб Коварж 59:16 (Я. Коварж 59:32)
|1-й период
|07:00
|Теему Хартикайнен (А. Логинов, Л. Умарк)
|09:56
|Глеб Кузьмин
|12:32
|Теему Хартикайнен
|Денис Куляш
|14:38
|2-й период
|20:08
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
|Никита Трямкин
|21:48
|23:23
|Энвер Лисин
|25:31
|25:31
|Игорь Макаров
|Денис Куляш
|25:39
|Никита Трямкин
|30:13
|39:47
|Евгений Коротков (С. Гареев, Г. Панин)
|3-й период
|44:48
|Евгений Бодров
|48:32
|Артем Федоров
|Евгений Чесалин (С. Егоршев, А. Симаков)
|53:45
|55:59
|Артем Федоров
|55:59
|Линус Умарк
|55:59
|Линус Умарк
|59:01
|Игорь Макаров (Ф. Ларсен)
|59:32
|п.в.
|Йоонас Кемппайнен
|59:59
|Максим Гончаров
|56
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)