Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Вы пьяны": запись разговора друга Марьянова со скорой - СМИ
Секс сокращает жизнь
ФАС предложила аэропорту Вексельберга самые высокие тарифы
«Не смейте больше упрекать «Домом-2»: самые яркие цитаты Собчак
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Даллас Старз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковальчук: Отец был фанатом Харламова, а я однажды попросил клюшку у Лемье

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук рассказал, почему играет под 17-м номером, и признался, у кого из хоккеистов просил клюшку.

Источник: РИА "Новости"

«Валерий Харламов, к сожалению, погиб ещё до моего рождения. Так что вживую его игры я не видел. Но мой отец был фанатом Харламова. Поэтому у нас дома огромное количество видеоплёнок с играми Валерия. В том числе Суперсерий с канадцами. Это я смотрел, и по многу раз. Обводки, броски, катание Харламова — всё подмечал. Тогда в детстве именно отец в большей степени настоял на том, чтобы я в принципе брал 17-й номер. Ну, а как повелось, так и пошло — во всех клубных командах старался его взять, если он оказывался свободен.

Среди хоккеистов есть ребята, которые клюшки коллекционируют. Кстати, когда я начинал в НХЛ, мне очень импонировала игра Марио Лемье. А хват у нас одинаковый — правый. Вот я однажды взял и с удовольствием попросил у него клюшку. Он подарил её мне с автографом. Но есть и такие, кто свитера собирают.

Данни сделал футболку Криштиану Роналду. С подписью “Для Кови Big Hug”. Так что у меня футбольная амуниция тоже есть. Будет в рамке висеть», — заявил Ковальчук в эксклюзивном интервью для издания Вячеслава Малафеева «ТОП100».

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании
Футболист «Зенита» вошел в команду недели Лиги Европы
Салах признан игроком недели в ЛЧ, Промес занял 3-е место
ФК «Спартак» сыграет с «Амкаром» с траурными повязками
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь