Ковальчук: Отец был фанатом Харламова, а я однажды попросил клюшку у Лемье

«Валерий Харламов, к сожалению, погиб ещё до моего рождения. Так что вживую его игры я не видел. Но мой отец был фанатом Харламова. Поэтому у нас дома огромное количество видеоплёнок с играми Валерия. В том числе Суперсерий с канадцами. Это я смотрел, и по многу раз. Обводки, броски, катание Харламова — всё подмечал. Тогда в детстве именно отец в большей степени настоял на том, чтобы я в принципе брал 17-й номер. Ну, а как повелось, так и пошло — во всех клубных командах старался его взять, если он оказывался свободен.



Среди хоккеистов есть ребята, которые клюшки коллекционируют. Кстати, когда я начинал в НХЛ, мне очень импонировала игра Марио Лемье. А хват у нас одинаковый — правый. Вот я однажды взял и с удовольствием попросил у него клюшку. Он подарил её мне с автографом. Но есть и такие, кто свитера собирают.



Данни сделал футболку Криштиану Роналду. С подписью “Для Кови Big Hug”. Так что у меня футбольная амуниция тоже есть. Будет в рамке висеть», — заявил Ковальчук в эксклюзивном интервью для издания Вячеслава Малафеева «ТОП100».