Жамнов: Руководство ХК «Спартак» полностью доверяет тренерам команды

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» под руководством главного тренера Вадима Епанчинцева в семи матчах в октябре одержал только две победы.

«Тут недоверия [к тренерам] нет никакого. Мы все плывем в одной лодке: сезон идет, и нужно исправлять шероховатости, убирать ненужные вещи, которые нам мешают давать результат. Я полностью доверяю этому тренерскому штабу. Мы все вместе, и все вместе должны исправлять ошибки», — сказал Жамнов.

В последней игре с «Авангардом» (3:2) генменеджер находился на скамейке запасных вместе с тренерским штабом красно-белых. «У нас слаженная работа — каждый объясняет то, что считает нужным. Все ребята из тренерского штаба, находящиеся на тренерской лавке, сами играли и понимают тонкости хоккея. И все подсказки игрокам идут, в основном, через главного тренера», — подчеркнул Жамнов.

Генменеджер отметил, что хоккеистам «Спартака» нужно вернуть уверенность в своих силах.