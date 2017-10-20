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11:24 (мск), источник: ТАСС

Жамнов: Руководство ХК «Спартак» полностью доверяет тренерам команды

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» полностью доверяет тренерскому штабу команды. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» под руководством главного тренера Вадима Епанчинцева в семи матчах в октябре одержал только две победы.

«Тут недоверия [к тренерам] нет никакого. Мы все плывем в одной лодке: сезон идет, и нужно исправлять шероховатости, убирать ненужные вещи, которые нам мешают давать результат. Я полностью доверяю этому тренерскому штабу. Мы все вместе, и все вместе должны исправлять ошибки», — сказал Жамнов.

В последней игре с «Авангардом» (3:2) генменеджер находился на скамейке запасных вместе с тренерским штабом красно-белых. «У нас слаженная работа — каждый объясняет то, что считает нужным. Все ребята из тренерского штаба, находящиеся на тренерской лавке, сами играли и понимают тонкости хоккея. И все подсказки игрокам идут, в основном, через главного тренера», — подчеркнул Жамнов.

Генменеджер отметил, что хоккеистам «Спартака» нужно вернуть уверенность в своих силах.

«В плане микроклимата в команде все нормально, есть шероховатости в игре, и мы постараемся их убрать. Они понимают, что им все по силам и все зависит от них самих. На данный момент нам надо понять причины неудач, и если мы соберемся и выполним все задачи, которые должны, то все будет нормально. У нас задача идти от игры к игре, шаг за шагом», — отметил он.

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