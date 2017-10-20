Генменеджер «Спартака» Жамнов будет присутствовать на скамейке запасных до паузы в ноябре

Хоккеисты «Спартака» в четверг одержали победу дома над «Авангардом» со счетом 3:2. Жамнов был рядом вместе с главным тренером команды Вадимом Епанчинцевым, а также его помощниками Виктором Костюченком и Андреем Потайчуком.

«Решение находиться на скамейке запасных с тренерами и игроками во время матча было совместным. Мне нужно понять, в чем причина — что не получается, что складывается не так, все-таки по подбору игроков наш результат в турнирной таблице должен быть иным, — сказал Жамнов. — Сейчас у нас идет серия матчей до перерыва, и во всех этих матчах я планирую находиться на лавке».

«Одно дело, когда ты смотришь игру сверху, потом приходишь в тренерскую и разбираешься, в чем причина. А когда ты находишься внутри команды и в раздевалке, и в перерывах, смотришь тренировочный процесс, то более глобально понимаешь все эти нюансы, которые мешают давать результат», — добавил он.