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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что он не поехал на выезд омской команды, получив небольшое повреждение. Как показало обследование в Германии, травма, полученная на тренировке, гораздо серьёзнее — разрыв крестообразной связки. На восстановление после операции Пьянову потребуется около 6 месяцев, а значит, в этом сезон он за «Авангард» больше не сыграет.

В сезоне-2017/18 в 22 играх за «Авангард» Пьянов набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «+8». Часть прошлого сезона хоккеист также пропустил из-за травмы, была сделана операция.

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