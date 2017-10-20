20 октября 1982 года в Лужниках произошла самая страшная трагедия в истории красно-белых.
Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона.
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона.
Ранее сообщалось, что он не поехал на выезд омской команды, получив небольшое повреждение. Как показало обследование в Германии, травма, полученная на тренировке, гораздо серьёзнее — разрыв крестообразной связки. На восстановление после операции Пьянову потребуется около 6 месяцев, а значит, в этом сезон он за «Авангард» больше не сыграет.
В сезоне-2017/18 в 22 играх за «Авангард» Пьянов набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «+8». Часть прошлого сезона хоккеист также пропустил