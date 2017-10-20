Форвард «Авангарда» Валентин Пьянов выбыл до конца сезона

Ранее сообщалось, что он не поехал на выезд омской команды, получив небольшое повреждение. Как показало обследование в Германии, травма, полученная на тренировке, гораздо серьёзнее — разрыв крестообразной связки. На восстановление после операции Пьянову потребуется около 6 месяцев, а значит, в этом сезон он за «Авангард» больше не сыграет.