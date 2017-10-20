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10:01 (мск), источник: Sports.kz

Объявлен состав «Барыса» на выездную серию КХЛ

Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.

Список игроков, которые отправляются в составе делегации в Нижний Новгород:

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Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Виктор Корняков;.

Защитники: Кевин Даллмэн, Максим Семёнов, Джордон Сауторн, Роман Савченко, Александр Липин, Кирилл Полохов, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Даррен Диц, Егор Шалапов;.

Нападающие: Павел Акользин, Линден Вей, Талгат Жайлауов, Дмитрий Гурков, Найджел Доус, Артём Лихотников, Владимир Маркелов, Никита Михайлис, Владислав Никулин, Константин Пушкарёв, Антон Сагадеев, Мартин Сен-Пьер, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко.

Напомним, что «Барыс» посетит четыре города, начало матчей по времени Астаны:

21 октября
Нижний Новгород. «Торпедо» — «Барыс», матч в 20:00.

23 октября
Москва. «Спартак» — «Барыс», матч в 22:30.

25 октября
Хельсинки. «Йокерит» — «Барыс», матч в 21:30.

27 октября
Череповец. «Северсталь» — «Барыс», матч в 22:00.

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