Объявлен состав «Барыса» на выездную серию КХЛ
Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Тренерский штаб астанинского «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Список игроков, которые отправляются в составе делегации в Нижний Новгород:
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Виктор Корняков;.
Защитники: Кевин Даллмэн, Максим Семёнов, Джордон Сауторн, Роман Савченко, Александр Липин, Кирилл Полохов, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Даррен Диц, Егор Шалапов;.
Нападающие: Павел Акользин, Линден Вей, Талгат Жайлауов, Дмитрий Гурков, Найджел Доус, Артём Лихотников, Владимир Маркелов, Никита Михайлис, Владислав Никулин, Константин Пушкарёв, Антон Сагадеев, Мартин
Напомним, что «Барыс» посетит четыре города, начало матчей по времени Астаны:
21 октября
Нижний Новгород. «Торпедо» — «Барыс», матч в 20:00.
23 октября
Москва. «Спартак» — «Барыс», матч в 22:30.
25 октября
Хельсинки. «Йокерит» — «Барыс», матч в 21:30.
27 октября
Череповец. «Северсталь» — «Барыс», матч в 22:00.