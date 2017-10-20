Хабаровский «Амур» завершит выезд встречей с «Сибирью»

Источник: Восток Медиа

Очередную выездную серию хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы завершит матчем с новосибирской «Сибирью». У «тигров» появится шанс вернуться на победные рельсы, поскольку нынешний соперник хабаровчан проиграл уже четыре матча подряд, РИА «Восток-Медиа».

После неудачной серии подопечные Павла Зубова оказались на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Амур» расположился строчкой выше и опережает сибиряков на три очка. Сейчас в активе «тигров» 29 результативных баллов.

В последний раз «Сибирь» побеждала 4 октября, когда в овертайме обыграла ХК «Сочи» в гостях. После этого команда из Новосибирска уступила питерскому СКА, уфимскому «Салавату Юлаеву», проиграла дома владивостокскому «Адмиралу» и пекинскому «Куньлунь Ред Стар».

У «Амура» дела обстоят намного лучше: подопечные Андрея Мартемьянова в последних восьми матчах одержали шесть побед. Четырёхматчевая успешная серия прервалась в Ханты-Мансийске, когда хабаровчане сумели отыграться с 0:2, однако уступил «Югре» в серии буллитов. Продолжают набирать форму и отдельные игроки: Алексей Бывальцев и Олег Ли, действующие в одной связке, забивают практически в каждом матче и отдают результативные передачи.