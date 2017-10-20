Хабаровский «Амур» завершит выезд встречей с «Сибирью»
Нынешний соперник «тигров» не может победить уже четыре матча подряд.
Нынешний соперник «тигров» не может победить уже четыре матча подряд.
Очередную выездную серию хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы завершит матчем с новосибирской «Сибирью». У «тигров» появится шанс вернуться на победные рельсы, поскольку нынешний соперник хабаровчан проиграл уже четыре матча подряд, РИА «Восток-Медиа».
После неудачной серии подопечные Павла Зубова оказались на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Амур» расположился строчкой выше и опережает сибиряков на три очка. Сейчас в активе «тигров» 29 результативных баллов.
В последний раз «Сибирь» побеждала 4 октября, когда в овертайме обыграла ХК «Сочи» в гостях. После этого команда из Новосибирска уступила питерскому СКА, уфимскому «Салавату Юлаеву», проиграла дома владивостокскому «Адмиралу» и пекинскому «Куньлунь Ред Стар».
У «Амура» дела обстоят намного лучше: подопечные Андрея Мартемьянова в последних восьми матчах одержали шесть побед. Четырёхматчевая успешная серия прервалась в
В прошлом сезоне команды встречались дважды: в Хабаровске успех праздновала «Сибирь», победившая в серии буллитов — 4:3, а в Новосибирске сильнее оказался «Амур», разобравшийся с хозяевами в основное время — 3:1. Сегодняшняя встреча пройдёт в ледовом дворце спорта «Сибирь» и начнётся в 15:30 по московскому времени.