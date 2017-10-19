Скабелка: Хоккеист «Авангарда» Лемтюгов до сих пор находится в реанимации

Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча, который прошел 10 октября в Омске. После игры спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку. Позже «Авангард» попросил болельщиков сдать кровь для игрока, который был переведен в реанимацию.
«Ничего нового не скажу. Состояние стабильно тяжелое, он находится еще в реанимации», — сказал Скабелка.
Лемтюгов подписал контракт с «Авангардом» в июле 2015 года. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.