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19 октября, источник: ТАСС

Скабелка: Хоккеист «Авангарда» Лемтюгов до сих пор находится в реанимации

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов все еще остается в реанимации после травмы, полученной в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Барыса». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер омского клуба Андрей Скабелка.

Источник: РИА "Новости"

Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча, который прошел 10 октября в Омске. После игры спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку. Позже «Авангард» попросил болельщиков сдать кровь для игрока, который был переведен в реанимацию.

«Ничего нового не скажу. Состояние стабильно тяжелое, он находится еще в реанимации», — сказал Скабелка.

Лемтюгов подписал контракт с «Авангардом» в июле 2015 года. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим игроком клуба по версии болельщиков. В мае 2017 года нападающий продлил соглашение до 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя результативными передачами.

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