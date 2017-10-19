Скабелка: Хоккеист «Авангарда» Лемтюгов до сих пор находится в реанимации

Источник: РИА "Новости"

Лемтюгов получил повреждение в первом периоде матча, который прошел 10 октября в Омске. После игры спортсмен был прооперирован, ему удалили селезенку. Позже «Авангард» попросил болельщиков сдать кровь для игрока, который был переведен в реанимацию.

«Ничего нового не скажу. Состояние стабильно тяжелое, он находится еще в реанимации», — сказал Скабелка.