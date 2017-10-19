Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина
«СЭ» подводит итоги первой трети регулярного чемпионата КХЛ и называет главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина.
«СЭ» подводит итоги первой трети регулярного чемпионата КХЛ и называет главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина.
Регулярный чемпионат КХЛ перевалил за первую треть. Время для глобальных выводов уже пришло. Эффект новизны, запас сил и эмоций, влияющие на результат в начале сезона, закончились. Картина в таблице имеет почти законченный вид. Особенно это относится к командам, которые имеют право и потенциал претендовать на хорошие результаты в
СКА ИГРАЕТ В «ЦАРЯ ГОРЫ»
Серия из 20 победных матчей, которая стала новым рекордом лиги, не оставляет сомнений в том, что СКА остается фаворитом сезона номер один. Петербуржцы, если захотят, могут разнообразить себе жизнь и превратить следующую часть чемпионата в турнир «царя горы». Для того, чтобы подвинуть действующего обладателя Кубка Гагарина с вершины, остальным претендентам надо быть безупречным. В это сложно поверить.
По игре СКА в своем лучшем виде и сейчас сильнее всех. Достаточно вспомнить солидные победы над ЦСКА и «Йокеритом». Поражение от «Ак Барса» пришлось на тот период, когда команда Олега Знарка перешла в экономный режим и сбавила обороты. С точки зрения физиологии постоянно находиться на высоком уровне готовности нереально. С учетом участия в Олимпиаде важно не перегрузить ведущих игроков, которым уже за 30. Павлу Дацюку дали отдохнуть пару матчей, в одном из которых команда потерпела первое поражение в сезоне — от «Сочи».
За огромным бюджетом, мощным составом и местом в таблице не так сильно бросается в глаза классная тренерская работа Знарка и его ассистентов. Команда с отъездом в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова не просела в нападении. Илья Ковальчук рвет и мечет как в лучшие годы, Никита Гусев вырастает в главную звезду КХЛ, переживает вторую молодость Сергей Широков, Патрик Херсли подтверждает, что его можно без оговорок считать лучшим атакующим защитником в Старом Свете. Дацюк, вспоминая старинный каламбур, не просто «стар», а «суперстар».
Роль личностей всегда высока, потому предъявлять одинаковые критерии для оценки выступления СКА и условного «Нефтехимика» нельзя. Однако очевидно, что командная игра петербургской команды вышла на новый уровень, количество и качество позиционных атак навскидку возросло, спецбригады работают блестяще (второе место после «Йокерита» по реализации большинства с отличным показателем 31,1 процента и первое — по убийству меньшинства с фантастической цифрой — 92,9 процента!). С барского плеча армейцы могут расставаться с игроками, находящихся на третьих ролях, и отправлять их в «Спартак», «Авангард» и «Сочи». В будущем глобально помешать СКА могут только две вещи: эпидемия травм и Олимпиада, которая для Знарка и потенциальных армейских сборников станет главным турниром сезона.
ЦСКА НА ВЕРНОМ ПУТИ?
Еще до начала сезона было понятно, что ЦСКА не способен сразу выйти на свою проектную мощность. Слишком много игроков высокого по меркам КХЛ класса собрали менеджеры клуба летом, только усложнив жизнь главному тренеру Игорю Никитину. Далеко не всех хоккеистов устраивает тот факт, что при уровне мастерства и размере зарплат им порой приходится оставаться в запасе. Этого не избежал даже Кирилл Капризов, один из лучших молодых форвардов мирового хоккея.
О командировке нескольких человек, включая кандидатов в сборную России, в
Очевидный резерв для улучшения игры ЦСКА заключается в прогрессе в большинстве и меньшинстве. Команда по этим показателям занимает лишь седьмое и тринадцатое места. Будь я на месте Игоря Есмантовича, то по примеру СКА, на политику которого в столичном клубе принято ссылаться при каждом удобном случае, отправил бы еще нескольких хоккеистов в другие команды вслед за Вячеславом Основиным («Сибирь») и Артемом Чмыховым («Сочи»). От этого ЦСКА только бы выиграл — как на льду и в раздевалке, так и в информационном пространстве.
«ЙОКЕРИТ» ЗАСТАВИЛ СЕБЯ УВАЖАТЬ
Неожиданный прогресс «Йокерита» стал глотком свежего воздуха в юбилейный сезон КХЛ. Если победная серия СКА по большой степени вызывала раздражение, поскольку убивала любые надежды на интригу, то 15 подряд выигранных матчей командой из Хельсинки — уважение. В составе «шутов» есть крепкие мастера, растет восходящая звезда мирового хоккея Эли Толванен, собраны приличные легионеры и выступает почти десяток потенциальных финских олимпийцев. Но ведь не скажешь, что генеральный менеджер Яри Курри сорил миллионами, чтобы скомплектовать команду и выдергивал звезд из других клубов — если речь только не идет об АХЛ.
От Сами Леписте спокойно отказались в Уфе, от Томми Кивисте — в Екатеринбурге, от Мэтта Гилроя — в «Спартаке». Отличная глубина состава, невиданное ранее для «Йокерита» дело, позволила раскрыться и главному тренеру Юкке Ялонену. Хвалить его до начала
«Йокерит» на протяжении всего чемпионата действует очень рационально, потому терзают сомнения. Способна команда прибавить в
ЛЮКС ДЛЯ «АК БАРСА»
Казанцам сказочно повезло.
Не избежал проблем и сам «Ак Барс», недавно лишившийся на пару месяцев одного из лучших нападающих лиги Джастина Азеведо. Пока оставляет вопросы игра двух самых дорогих приобретений межсезонья — защитника Андрея Маркова, имеющего отрицательный показатель полезности, и шведского нападающего Антона Ландера. Однако в сравнении с другими претендентами с «Востока» казанский клуб является оплотом стабильности. Главный тренер Зинэтула Билялетдинов обладает колоссальным опытом подводки своей команды в оптимальных кондициях именно к