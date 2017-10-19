Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина

Источник: Спорт-Экспресс

Регулярный чемпионат КХЛ перевалил за первую треть. Время для глобальных выводов уже пришло. Эффект новизны, запас сил и эмоций, влияющие на результат в начале сезона, закончились. Картина в таблице имеет почти законченный вид. Особенно это относится к командам, которые имеют право и потенциал претендовать на хорошие результаты в плей-офф. Опыт последних лет показывать, что сенсации в Кубке Гагарина относятся к вымирающему виду. Круг претендентов, как и ожидалось абсолютно всеми еще летом, ограничен. Но к нему добавилась еще одна команда. Явление «Йокерита» — эта интрига, которая пока живет и здравствует.

СКА ИГРАЕТ В «ЦАРЯ ГОРЫ»

Серия из 20 победных матчей, которая стала новым рекордом лиги, не оставляет сомнений в том, что СКА остается фаворитом сезона номер один. Петербуржцы, если захотят, могут разнообразить себе жизнь и превратить следующую часть чемпионата в турнир «царя горы». Для того, чтобы подвинуть действующего обладателя Кубка Гагарина с вершины, остальным претендентам надо быть безупречным. В это сложно поверить.

По игре СКА в своем лучшем виде и сейчас сильнее всех. Достаточно вспомнить солидные победы над ЦСКА и «Йокеритом». Поражение от «Ак Барса» пришлось на тот период, когда команда Олега Знарка перешла в экономный режим и сбавила обороты. С точки зрения физиологии постоянно находиться на высоком уровне готовности нереально. С учетом участия в Олимпиаде важно не перегрузить ведущих игроков, которым уже за 30. Павлу Дацюку дали отдохнуть пару матчей, в одном из которых команда потерпела первое поражение в сезоне — от «Сочи».

За огромным бюджетом, мощным составом и местом в таблице не так сильно бросается в глаза классная тренерская работа Знарка и его ассистентов. Команда с отъездом в НХЛ Вадима Шипачева и Евгения Дадонова не просела в нападении. Илья Ковальчук рвет и мечет как в лучшие годы, Никита Гусев вырастает в главную звезду КХЛ, переживает вторую молодость Сергей Широков, Патрик Херсли подтверждает, что его можно без оговорок считать лучшим атакующим защитником в Старом Свете. Дацюк, вспоминая старинный каламбур, не просто «стар», а «суперстар».

Роль личностей всегда высока, потому предъявлять одинаковые критерии для оценки выступления СКА и условного «Нефтехимика» нельзя. Однако очевидно, что командная игра петербургской команды вышла на новый уровень, количество и качество позиционных атак навскидку возросло, спецбригады работают блестяще (второе место после «Йокерита» по реализации большинства с отличным показателем 31,1 процента и первое — по убийству меньшинства с фантастической цифрой — 92,9 процента!). С барского плеча армейцы могут расставаться с игроками, находящихся на третьих ролях, и отправлять их в «Спартак», «Авангард» и «Сочи». В будущем глобально помешать СКА могут только две вещи: эпидемия травм и Олимпиада, которая для Знарка и потенциальных армейских сборников станет главным турниром сезона.

ЦСКА НА ВЕРНОМ ПУТИ?

Еще до начала сезона было понятно, что ЦСКА не способен сразу выйти на свою проектную мощность. Слишком много игроков высокого по меркам КХЛ класса собрали менеджеры клуба летом, только усложнив жизнь главному тренеру Игорю Никитину. Далеко не всех хоккеистов устраивает тот факт, что при уровне мастерства и размере зарплат им порой приходится оставаться в запасе. Этого не избежал даже Кирилл Капризов, один из лучших молодых форвардов мирового хоккея.

О командировке нескольких человек, включая кандидатов в сборную России, в фарм-клуб в ВХЛ было сказано и написано очень много. Естественно, что определенные брожения внутри команды есть. Но, похоже, тренерам удалось опытным путем прийти к распределению ролей, которые более-менее устраивают ведущих игроков. Текущая серия из девяти побед свидетельствует о том, что ЦСКА движется в правильном направлении и, вероятно, будет готов в плей-офф бросить вызов СКА. Оценить справедливость этого наблюдения в полной мере можно уже через несколько дней. Москвичи на удивление легко расправились с «Магниткой» на выезде, а теперь им предстоит провести два матча высокой и максимальной степени сложности — дома с «Локомотивом» и СКА.

Очевидный резерв для улучшения игры ЦСКА заключается в прогрессе в большинстве и меньшинстве. Команда по этим показателям занимает лишь седьмое и тринадцатое места. Будь я на месте Игоря Есмантовича, то по примеру СКА, на политику которого в столичном клубе принято ссылаться при каждом удобном случае, отправил бы еще нескольких хоккеистов в другие команды вслед за Вячеславом Основиным («Сибирь») и Артемом Чмыховым («Сочи»). От этого ЦСКА только бы выиграл — как на льду и в раздевалке, так и в информационном пространстве.

«ЙОКЕРИТ» ЗАСТАВИЛ СЕБЯ УВАЖАТЬ

Неожиданный прогресс «Йокерита» стал глотком свежего воздуха в юбилейный сезон КХЛ. Если победная серия СКА по большой степени вызывала раздражение, поскольку убивала любые надежды на интригу, то 15 подряд выигранных матчей командой из Хельсинки — уважение. В составе «шутов» есть крепкие мастера, растет восходящая звезда мирового хоккея Эли Толванен, собраны приличные легионеры и выступает почти десяток потенциальных финских олимпийцев. Но ведь не скажешь, что генеральный менеджер Яри Курри сорил миллионами, чтобы скомплектовать команду и выдергивал звезд из других клубов — если речь только не идет об АХЛ.

От Сами Леписте спокойно отказались в Уфе, от Томми Кивисте — в Екатеринбурге, от Мэтта Гилроя — в «Спартаке». Отличная глубина состава, невиданное ранее для «Йокерита» дело, позволила раскрыться и главному тренеру Юкке Ялонену. Хвалить его до начала плей-офф рановато, но эффективно использовать лучшие качества своих игроков у него получается. Не возникает вопросов по большинству (первое место в КХЛ) и меньшинству (вторая позиция вслед за СКА).

«Йокерит» на протяжении всего чемпионата действует очень рационально, потому терзают сомнения. Способна команда прибавить в чем-то еще или это ее максимальный уровень? Сейчас финны очень хороши. Но ведь похожая история в прошлые годы в Западной конференции была и с «Торпедо», и с «Локомотивом», на «Востоке» — с «Барысом» и «Сибирью». Завалить зверя, как это сделали три года назад с обладателем Кубка Гагарина «Магниткой» новосибирцы, остальным не удалось. Хотя не стоит забывать и про победу ярославцев над потускневшим ЦСКА Дмитрия Квартальнова прошлой весной. В случае с «Йокеритом» вопрос стоит жестче. В плей-офф надо выбивать СКА или ЦСКА. Уверенности в том, что Ялонен и Ко к этому готовы, пока нет. Но уже хорошо то, что команда из Хельсинки заставляет задумываться о реальности такого сценария.

ЛЮКС ДЛЯ «АК БАРСА»

Казанцам сказочно повезло. Кто-то из троицы фаворитов с Запада раньше финала плей-офф им не встретится. Тогда как в родной Восточной конференции «Ак Барсу» созданы условия класса «люкс». Остальные претенденты с разной степенью успешности проходят процесс перестройки. «Магнитка» ослабла в кадровом плане, и почти все победы ей даются с большим трудом — достаточно посмотреть на счета матчей. «Авангард» с Андреем Скабелкой очень нестабилен и, пожалуй, далек от того, чтобы замахиваться на финал. Линейка центров для выполнения такой задачи у омской команды так себе: Хохряков, пока находящийся на лечении Сундстрем, Семенов, Фисенко и Стась. «Салават» лихорадит, поэтому становится боязно за дальнейшую судьбу финского специалиста Эркки Вестерлунда. Тут пока не до мыслей о финале.