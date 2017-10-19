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17:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«У меня сразу отнялись ноги». Судья чудом избежал перелома позвоночника

Линейный арбитр КХЛ Дмитрий Голяк не смог закончить матч «Локомотив» — «Северсталь» — ему в спину попала шайба. О том, что было дальше, вспоминает он сам.

Источник: Спорт-Экспресс

ХОТЕЛ ВЫЙТИ НА ТРЕТИЙ ПЕРИОД

— Вы помните первые минуты после попадания шайбой?

— Очень тяжело было. Я же впервые в такой ситуации.

— Да вы почти триста матчей в КХЛ провели.

— И это только в КХЛ, а сколько было в других соревнованиях. Нет, всякое случалось. И в ногу попадало, в руку, и в лицо по касательной. Но бросок такой силы, да еще прямо по позвоночнику — впервые.

— И каково это?

— У меня сразу отнялись ноги. Вы поймите, мне даже вспоминать эти ощущения не хочется. Я вообще стараюсь забывать о таких вещах, думать позитивно. Но, безусловно, в первые секунды испугался.

— Вас же увезли в клинику.

— Да, все проверить окончательно. Но уже спустя пять минут после броска чувствительность ног вернулась, я почувствовал себя лучше и был готов даже выйти на третий период.

— Да ладно вам.

— Врачи остановили. Сказали, что лучше поехать и проверить, что на самом деле произошло. Это все-таки позвоночник — не шутка. Но доктора зафиксировали сильный ушиб. Синяк у меня на спине теперь очень приличный. Но сам я в полном порядке.

— Настолько, что уже через два дня вышли на официальный матч чемпионата.

— Ну, а что такого? Если я себя чувствую отлично, меня ничего не беспокоит. Надо работать.

— Вам ведь и уйти никуда нельзя было? Вы бросок видели?

— Все видел, но освободить коридор, чтобы шайба пролетела мимо меня, не успел. Я пытался уйти от траектории полета.

— Вам и деваться некуда было.

— В тот момент — да. Нет, есть методы, чтобы уйти от попадания, но не всегда получается следовать этим правилам. Иногда игроки перед тобой собираются на синей линии и деваться некуда. Так было и на этот раз.

БЛАГОДАРЕН ХОККЕИСТАМ И ДОКТОРАМ

— Видел, что Дмитрий Кагарлицкий через секунду начал размахивать руками и кричать, чтобы игру остановили.

— Да, я потом пересматривал момент и заметил это. Вообще благодарен всем, кто оказал мне помощь в первые минуты. Все было очень профессионально. Доктор «Локомотива» сразу оценил ситуацию, вызвал скорую, мне быстро и профессионально оказали помощь. В этом смысле все было идеально.

— Пора бы вам все-таки носить нормальную защиту.

— Тут не все так однозначно. Арбитры уже стараются защитить себя. У нас есть шлем, щитки на ногах. Многие носят облегченный вариант нагрудника. Но облачаться в хоккейную форму? Не знаю. Попытки такие были, но все это сказывается на мобильности. Не всем удобно работать в такой экипировке. Трудно выполнять жесты, все это сковывает.

Травмы, ушибы, ссадины все равно будут. А такие ситуации, как со мной, они уникальны. Случается. Главное, что я сразу постарался об этом забыть.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РАБОТЕ СУДЕЙ

— Неужели не страшно снова выходить на лед?

— Вообще не рассуждаю в таких категориях. Начался новый день, впереди новый матч и надо начинать все сначала. Если думать о том, что шайба может прилететь, то лучше вообще не выходить.

— Вам 33 года, вы давно работаете в лиге. Нет мысли перейти в главные арбитры? Хотя сейчас считается, что быть авторитетным линейным арбитром не менее ценно.

— У меня есть определенные планы, но все я раскрывать не хочу. Есть задачи и цели на нынешней работе, Когда выполню поставленные задачи, то можно будет подумать о другом этапе в жизни.

— Что за планы? Плей-офф? Чемпионат мира? Олимпиада?

— Я не хочу раскрывать планы. Но они есть.

— Вы работали на знаменитом матче СКА — «Сочи». Тяжело было?

— А чем он знаменит?

— Вы разве не в курсе? Питерцы потерпели первое поражение в чемпионате.

— Да, возможно. Знаете, я в газеты не смотрю, не слежу за тем, кто на каком месте и у кого какая серия. Нет, конечно, иногда посмотришь на положение команд, но это не входит в подготовку к матчу. Просто иногда интересно, что происходит в лиге. Но так, чтобы изучать, какие места занимают будущие соперники, такого не бывает. Зачем? Это никак не поможет работе.

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