«У меня сразу отнялись ноги». Судья чудом избежал перелома позвоночника
Линейный арбитр КХЛ Дмитрий Голяк не смог закончить матч «Локомотив» — «Северсталь» — ему в спину попала шайба. О том, что было дальше, вспоминает он сам.
Линейный арбитр КХЛ Дмитрий Голяк не смог закончить матч «Локомотив» — «Северсталь» — ему в спину попала шайба. О том, что было дальше, вспоминает он сам.
ХОТЕЛ ВЫЙТИ НА ТРЕТИЙ ПЕРИОД
— Вы помните первые минуты после попадания шайбой?
— Очень тяжело было. Я же впервые в такой ситуации.
— Да вы почти триста матчей в КХЛ провели.
— И это только в КХЛ, а сколько было в других соревнованиях. Нет, всякое случалось. И в ногу попадало, в руку, и в лицо по касательной. Но бросок такой силы, да еще прямо по позвоночнику — впервые.
— И каково это?
— У меня сразу отнялись ноги. Вы поймите, мне даже вспоминать эти ощущения не хочется. Я вообще стараюсь забывать о таких вещах, думать позитивно. Но, безусловно, в первые секунды испугался.
— Вас же увезли в клинику.
— Да, все проверить окончательно. Но уже спустя пять минут после броска чувствительность ног вернулась, я почувствовал себя лучше и был готов даже выйти на третий период.
— Да ладно вам.
— Врачи остановили. Сказали, что лучше поехать и проверить, что на самом деле произошло. Это
— Настолько, что уже через два дня вышли на официальный матч чемпионата.
— Ну, а что такого? Если я себя чувствую отлично, меня ничего не беспокоит. Надо работать.
— Вам ведь и уйти никуда нельзя было? Вы бросок видели?
— Все видел, но освободить коридор, чтобы шайба пролетела мимо меня, не успел. Я пытался уйти от траектории полета.
— Вам и деваться некуда было.
— В тот момент — да. Нет, есть методы, чтобы уйти от попадания, но не всегда получается следовать этим правилам. Иногда игроки перед тобой собираются на синей линии и деваться некуда. Так было и на этот раз.
БЛАГОДАРЕН ХОККЕИСТАМ И ДОКТОРАМ
— Видел, что Дмитрий Кагарлицкий через секунду начал размахивать руками и кричать, чтобы игру остановили.
— Да, я потом пересматривал момент и заметил это. Вообще благодарен всем, кто оказал мне помощь в первые минуты. Все было очень профессионально. Доктор «Локомотива» сразу оценил ситуацию, вызвал скорую, мне быстро и профессионально оказали помощь. В этом смысле все было идеально.
— Пора бы вам
— Тут не все так однозначно. Арбитры уже стараются защитить себя. У нас есть шлем, щитки на ногах. Многие носят облегченный вариант нагрудника. Но облачаться в хоккейную форму? Не знаю. Попытки такие были, но все это сказывается на мобильности. Не всем удобно работать в такой экипировке. Трудно выполнять жесты, все это сковывает.
Травмы, ушибы, ссадины все равно будут. А такие ситуации, как со мной, они уникальны. Случается. Главное, что я сразу постарался об этом забыть.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РАБОТЕ СУДЕЙ
— Неужели не страшно снова выходить на лед?
— Вообще не рассуждаю в таких категориях. Начался новый день, впереди новый матч и надо начинать все сначала. Если думать о том, что шайба может прилететь, то лучше вообще не выходить.
— Вам 33 года, вы давно работаете в лиге. Нет мысли перейти в главные арбитры? Хотя сейчас считается, что быть авторитетным линейным арбитром не менее ценно.
— У меня есть определенные планы, но все я раскрывать не хочу. Есть задачи и цели на нынешней работе, Когда выполню поставленные задачи, то можно будет подумать о другом этапе в жизни.
— Что за планы?
— Я не хочу раскрывать планы. Но они есть.
— Вы работали на знаменитом матче СКА — «Сочи». Тяжело было?
— А чем он знаменит?
— Вы разве не в курсе? Питерцы потерпели первое поражение в чемпионате.
— Да, возможно. Знаете, я в газеты не смотрю, не слежу за тем, кто на каком месте и у кого какая серия. Нет, конечно, иногда посмотришь на положение команд, но это не входит в подготовку к матчу. Просто иногда интересно, что происходит в лиге. Но так, чтобы изучать, какие места занимают будущие соперники, такого не бывает. Зачем? Это никак не поможет работе.