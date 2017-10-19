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16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драка игроков «Автомобилиста». Что произошло?

Канадский нападающий Тайлор Бек выбыл из строя на месяц после драки с защитником Николаем Тимашовым.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

— В ответ на вопросы журналистов могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды 18 октября произошла драка между двумя хоккеистами, — цитирует директора «Автомобилиста» Максима Рябкова официальный сайт клуба. — Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьезным новостным поводом.

Во время отработки выходов «3 в 2» защитник Николай Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо нападающего Тэйлора Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее. При обследовании хоккеиста Бека по окончании тренировки был диагностирован перелом орбитальной кости. Ориентировочные сроки восстановления — около месяца, клуб окажет медицинское содействие игроку в екатеринбургской клинике.

Игроки «Автомобилиста» подрались на тренировке, канадский легионер получил серьезную травму.

Отдельно отмечу, что информация о санкциях и даже отчислении Николая Тимашова из команды не соответствует действительности, он в составе «Автомобилиста» отправляется сегодня на очередной четырехматчевый выезд.

КОММЕНТАРИЙ «СЭ»

Драки для любого мужского коллектива, в котором люди постоянно находятся вместе, — совершенно нормальное явление. С этим сталкивался практически любой человек на определенном этапе жизни в детском саду, школе или пионерлагере. В хоккее, где кипят страсти, много силовой борьбы и жестких столкновений, но при этом разрешено без особых последствий включать в официальных играх в дело кулаки, острые ситуации возникают чаще. Даже по пустяковому поводу. Далеко не всегда все ограничивается словесной перепалкой с использованием богатой лексики русского и английского языков.

О потасовках, происходивших в раздевалках и на тренировках, слышать приходилось часто. Но ни один из собеседников, делившихся новостями, не придавал им серьезного значения, считая это обычным делом. Главное отличие в нынешней истории — последствия драки, закончившейся переломом орбитальной кости и повреждением роговицы глаза для канадского нападающего «Автомобилиста» Тэйлора Бека.

Естественно, что такие последствия вызвали огромный резонанс.

— Было достаточно случаев на моей памяти, когда происходили конфликты, но дерущихся, как правило, быстро растаскивали, поэтому обходилось без серьезных травм, — рассказал «СЭ» известный в прошлом хоккеист, телевизионный эксперт Александр Гуськов. — Тут есть такой момент. Одни тренеры если не поощряют драки, то относятся к ним совершенно спокойно. Другие — наоборот, считают, что такого в команде быть не должно.

Владимир Крикунов, возглавляющий команду из Екатеринбурга, судя по его комментариям, относится к первой категории.

Очень часто внутри коллектива с настороженностью относятся к иностранцам, держащимся обособленно и не стремящимся стать своими. Да и простую человеческую зависть по отношению к игрокам с большими контрактами никто не отменил. Этого бывает достаточно, чтобы у плохо держащего в руках собственные эмоции человека при удобном случае быстро зачесались кулаки. Возможно, этот подтекст присутствовал и в потасовке Тимашова с Беком. Не секрет, что к высоко оплачиваемым легионерам претензии по игре есть даже у руководства клуба. Если бы не травма, ставшая следствием того, что канадец оказался не готов к такому отпору со стороны русского игрока, то нынешняя история могла забыться уже через час.

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