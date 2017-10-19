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15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бей канадцев, чтоб чужие боялись». Что творится в «Автомобилисте»?

Владимир Крикунов одобряет драки на тренировках.

Источник: РИА "Новости"

Осень — время обострений. На днях, после матча с «Адмиралом», в историю вляпался Артур Лаута. Некогда талантливый форвард ещё летом предлагал «выйти» главному тренеру «Авангарда» Андрею Скабелке, а теперь продолжил чудить в Ханты-Мансийске. Руководство «Югры» не выступало с официальными заявлениями, но поговаривают, что Лаута ввязался с кем-то в городе в потасовку и сломал руку. Проблемный молодой человек теперь будет искать новую команду.

Прошло всего несколько дней, а хоккейно-криминальная хроника пополнилась вестями из другого города КХЛ. В Екатеринбурге подрались Николай Тимашов и Тейлор Бек. И не где-нибудь в баре, а прямо на тренировке «Автомобилиста». Первыми об этом сообщили наши уральские коллеги из «URA.ru». Мы тут же проверили информацию по своим каналам, и она подтвердилась. Тимашов действительно так приложился по лицу канадца, что тот получил тяжёлую травму. Теперь Беку предстоит операция на орбитальной кости, и он останется без хоккея как минимум на месяц.

По первоначальным данным, травму в драке получил не только легионер, но и сам Тимашов. Другие источники уверяли, что после скандального инцидента защитника «Автомобилиста» непременно отчислят. Ни то, ни другое в итоге не подтвердилось. Николай как ни в чём не бывало отправился на выезд по маршруту Уфа — Нижнекамск — Казань — Сочи. Никто применять к нему санкции даже и не думал. Так что же на самом деле произошло между партнёрами по команде?

Стоит отдать должное руководству «Автомобилиста». Оно не стало замалчивать подробности конфликта и делать вид, что ничего не произошло. Боссы уральской команды могли бы всё опровергнуть или просто отставить все вопросы без комментариев, а травму Бека объяснить несчастным случаем. Например — попаданием шайбы. Вместо этого директор клуба Максим Рябков выступил с подробным и откровенным комментарием, расставив все точки над i.

«Могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды 18 октября произошла драка между двумя хоккеистами. Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьёзным новостным поводом. Во время отработки выходов “3 в 2” защитник Николай Тимашов в рамках правил жёстко встретил плечо в плечо нападающего Тейлора Бека. Канадцу это не понравилось, и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нём сильнее», — заявил Рябков.

На этом можно было закрыть тему, но тут со своим видением ситуации выступил Владимир Крикунов. Главный тренер уральцев неожиданно не согласился с формулировкой своего начальства. Мол, никакая это была не драка, а обычное столкновение, коих немало случается во время тренировок. «Там было сильное столкновение, Тимашов здорово встретил Бека, а драки как таковой не было. Тейлор бросился и остановился, а в столкновении Коля попал в него. Он подкатился очень хорошо, он может это. Там был приличный контакт на встречных курсах. Как говорят, в душу дал. Видимо, в этом контакте Тимашов попал Беку рукой или клюшкой в бровь. Тот бросился на него от обиды, но у него кровь пошла, и он остановился», — объяснил Крикунов.

Обратите внимание, как Крикунов описывает случившееся. «Очень хорошо подкатился», «был приличный контакт», «в душу дал» — выражения в адрес Тимашова во многом комплементарные. Более того, по мнению наставника «Автомобилиста», драки в хороших командах… должны быть постоянно. Кажется, что Владимира Васильевича этот эпизод даже порадовал, а то, что лазарет его команды пополнился уже пятым игроком, — вторично. Крикунов — тренер старой школы. Специалисты его поколения иногда практикуют искусственные конфликты, которые помогают встряхнуть коллектив. Тренировки с полным контактом этому как раз способствуют.

Противоположного мнения придерживается Андрей Разин. «Ситуация в “Автомобилисте” в рамки правил не попадает. Команда не на последнем месте в чемпионате и вдруг на тренировке теряет хоккеиста… Думаю, что дело в напряжённой обстановке в команде, такого быть не должно. Любой конфликт, любая драка должны пресекаться на корню. Люди должны выплёскивать свои эмоции, но не до кровавой бойни. Удивлён, почему одноклубники не остановили эту драку. Это нездоровая ситуация», — считает бывший тренер «Автомобилиста».

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То, что героями стычки оказались именно Бек и Тимашов, вовсе не случайно. Как полагает Разин, конфликт случился на почве того, что один игрок почувствовал себя суперзвездой, а другому надоело быть на вторых ролях. И действительно, Николай, который при предыдущем тренере был почти незаменимым защитником и играл по 18 минут за матч, в этом сезоне выпал из обоймы. Всего восемь игр за два месяца — это ничтожно мало. Только выкладываясь на тренировках на 200%, он может выгрызть место в составе. Видимо, случай на тренировке вкупе с травмой Дмитрия Мегалинского вернёт 23-летнему защитнику расположение Крикунова.

А что же Бек? Не будем строить теории насчёт того, что Крикунов дал Тимашову задание целенаправленно бить канадца, но и исключать ничего нельзя. Дело в том, что Владимир Васильевич категорически недоволен легионерами «Автомобилиста». Буквально на днях тренер собирал иностранцев и при помощи переводчика пытался получить ответ на простой вопрос «когда вы, варяги, играть начнёте?». От Рока Тичара уральцы уже отказались, Михал Чайковски попадает в состав через раз, на счету Дуайта Кинга в этом сезоне всего одна шайба, а пострадавший Бек за последние семь игр набрал всего одно очко.

Если оглянуться на всю карьеру Крикунова, то можно прийти к выводу, что у него традиционно не складывались отношения с иностранцами. Он публично критиковал их и в «Нефтехимике», и в «Барысе». Ещё в «локаутный» сезон, когда «Динамо» выиграло Суперлигу, Владимир Васильевич обращался к Мартину Гавлату исключительно как «мистер», жёстко спрашивая с него за голы. Звёздный чех провёл за бело-голубых всего десяток игр, так и не сумев сработаться с Крикуновым. Ну, одна из самых известных историй связана с финским вратарём «Ак Барса» Петри Вахененом, которого нынешний наставник «Автомобилиста» называл старым и буквально выжил из казанского клуба.

Цель, кто бы что ни говорил, оправдывает средства. Вырвется «Автомобилист» в лидеры Востока — значит терапия Крикунова подействовала. Если другие легионеры, увидев, что случилось с Беком, проснутся, то методы последнего представителя советской тренерской школы останется только принять. Но когда уральская команда покатится вниз по турнирной таблице, на льду будет не хватать травмированного Бека, а в раздевалке начнутся дрязги, Владимиру Васильевичу ещё обязательно припомнят, что он допустил драку на собственной тренировке. Пока же в «Автомобилисте» бьют своих легионеров, чтобы боялись чужие.

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