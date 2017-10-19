ХК «Слован» после согласия Занковца возглавить клуб не рассматривал другие кандидатуры

Источник: РИА "Новости"

Белорусский специалист был назначен главным тренером «Слована» в начале октября. Его контракт с клубом рассчитан до конца года.

«Все было сделано быстро, поэтому, когда он дал согласие, то другие кандидатуры уже не рассматривались», — сказал Яшкин.

Хоккеисты «Слована» под руководством Занковца в шести матчах одержали только одну победу — над «Сочи» (4:1).

«Думаю, еще есть время и возможности для изменения результатов в положительную сторону: он должен познакомиться с ребятами, посмотреть, кто на что способен. Одна из причин неудачной игры — изменение тактики, так как не все ребята понимают, что от них требуется. Реализация моментов, которые мы создаем, тоже хромает. Оборона ошибается в простых ситуациях», — отметил Яшкин.