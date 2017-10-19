Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»: Советую игрокам брать деньги с журналистов за вопросы о судействе
Вайсфельд — о проблемах «Салавата».
Вайсфельд — о проблемах «Салавата».
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд — о том, почему команда не может подняться в лидеры.
НАС ПОДВОДЯТ ДЕТСКИЕ ОШИБКИ.
— Грозит ли отставка Эркке Вестерлунду?
— Отставка грозит вообще всем тренерам. Но конкретного разговора о поводу увольнения финского тренера не было.
— Несколько дней назад вы сказали: «Я прекрасно понимаю, что хочет сделать Вестерлунд». Вы готовы это повторить?
— Готов. Вижу, что команда на правильном пути. Но тут очень странная ситуация.
— Расскажите.
— У нас в каждой игре
— Мне показалось, что и игра против СКА, и матч против «Йокерита» получились качественными. Да, результата нет, но
— Согласен. Мы играли правильно, но результата нет. И это настораживает.
— И тут вопросы к вашим игрокам. Взять Бена Скривенса. Такое ощущение, что это Никлас Сведберг, но под другим именем.
— Скривенс играет очень хорошо. Но иногда
— И с Андреем Кареевым
— Ему просто не везет. Как он не появляется на льду — поражение. Из шести матчей, в которых он принял участие, я могу
— Вы ищете вратаря?
— Нет.
КУЛЯШ УШЕЛ, ПОТОМУ ЧТО ОН СЛАБО ИГРАЛ.
— Вы расстались с защитником Денисом Куляшом.
— Ни то, ни другое. Я говорил раньше и сейчас повторю — мы были неудовлетворены качеством его игры.
— Он ошибался не меньше, чем другие.
— Если бы он сейчас ничего не выдумывал на льду, то все бы было нормально.
— Но он был лидером команды. Мог поднять команду в трудное время.
— Понимаете, поднять команду может человек, который сам показывает на льду лучший хоккей. Да, нужна харизма, но в первую очередь он не должен ошибаться на площадке. Денис же совершал ошибки. Но не скажу, что мы разругались с Куляшом. Нормально поговорили с Денисом, он все понял.
— И
— Вы смотрите на хоккей
ВЕСТЕРЛУНД НЕ НЕРВНИЧАЕТ.
— Как себя ведет Вестерлунд в экстремальной ситуации?
— Спокойно. Но
— Это он про что?
— То Евгений Коротков показывает неприличный жест арбитру, то Денис Куляш попадет шайбой в голову Илье Зубову и тот никак оправиться не может — у него
— Это после броска Куляша такие последствия?
— Тут хоккей, все бывает. Но этот случай был показательным. Ведь почему Куляш попал в висок Зубову? Потому что делал диагональную передачу. А они у нас запрещены. Он совершил ошибку, да еще и такую, в результате которой пострадал его партнер, причем серьезно. Плюс эти неприличные жесты со стороны Короткова. Все идет, как снежный ком. И про это говорил Вестерлунд.
— Линуса Умарка удалили на десять минут в матче против СКА. Я знаю, что он опять выругался в адрес арбитров. Вы ему скажите, что так нельзя.
— Говорю. У нас вообще очень жестко штрафуют за такие нарушения. Я
— А он?
— Знаете, говорит, как тяжело на все это смотреть.
— Но тут мы уже на грани того, чтобы нарваться на штраф.
— У нас хоккеисты тоже в недоумении. Мол, что делать, журналисты спрашивают, а нам не говорить с ними? Советую просить у прессы деньги, если они хотят говорить о судействе.
— Были ли у вас уже хоть раз разговоры о том, что надо прекращать эксперимент с финским тренером?
— Да мы с руководством постоянно обсуждаем жизнь команды. Но я призываю просто потерпеть и нахожу понимание в этом вопросе. Мы все делаем правильно. Я не вижу, что тренер в
— Но вы делите
— Это неприятно, конечно, но ситуация в конференции такая, что через несколько матчей все может измениться.