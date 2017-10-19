«Нам пора расстаться». Лещенко и ещё 13 игроков с Запада, кого нужно менять

С начала 10-го сезона КХЛ прошло два месяца. В командах назрели перемены. Мы выбрали по одному игроку из каждого клуба Западной конференции, кого можно было бы выставить на обмен или расстаться по обоюдному согласию.

«Динамо» Р. Уильям Ренн

В кого ни ткни из состава рижского «Динамо» — можно смело выставлять на обмен, помещать в список отказов или разрывать контракт в одноностороннем порядке. Разве что Микс Индрашис обладает иммунитетом. В остальном неприкасаемых в латвийской команде нет и быть не может. С некоторыми игроками, не оправдавшими надежд, в «Динамо» уже расстались. Убирать латышей особого смысла нет, заменить их некому. Вот и выходит, что основные претензии — к иностранцам. Не очень понятно, что в команде делает Уильям Ренн. В присутствии американского защитника рижанам забивают почти в каждом матче, а играет он далеко не по 20 минут. Его показатель «-12» худший в команде, а 0+1 говорят о том, что он не компенсирует провалы в обороне хоть сколько-нибудь полезной игрой впереди.

«Спартак». Вячеслав Лещенко

Из «Атланта» в «Спартак» в своё время перешло немало талантливых молодых ребят. Но кто из них с переездом из Подмосковья в столицу сделал шаг вперёд? Игорь Левицкий отправился в путешествие по клубам. Сергея Шмелёва в начале этого сезона поместили в список отказов. Ярослав Дыбленко, чтобы окончательно не затухнуть, рванул за океан. До поры до времени только Вячеслав Лещенко подтверждал свой потенциал, иногда получая вызовы в сборную России. Однако и последний из экс-«атлантовцев» погряз в красно-белом болоте. Лещенко ставили в первое звено, давали немало игрового времени, а воз и ныне там. Форвард, которого высоко ценил Сергей Гимаев, не забил этой осенью ни одной шайбы. Отчасти вмешалась и травма, но после выхода из лазарета пропало тренерское доверие. Вадим Епанчинцев отправил Лещенко в четвёртое звено, а на его месте отныне выходит Игорь Мирнов.

«Слован». Лукаш Кашпар

В начале сезона Кашпар, перебравшийся из Москвы в Братиславу, жаловался на порядки в российских клубах и сиял от счастья, что оказался в «Словане». Но играет ли сам Лукаш на новом месте так, чтобы к нему не было претензий? Форвард, которого «Динамо» дважды (!) помещало в список отказов, не лучшим образом выступает и в привычных ему, в том числе языковых, условиях. Минула уже треть регулярного чемпионата, а некогда грозный снайпер никак не может открыть свой голевой счёт. После смены Милоша Ржиги на Эдуарда Занковца он отметился всего одной результативной передачей, а почти каждую игру заканчивает с минусом по показателю полезности. Кажется, Лукашу пора пройти знакомую процедуру.

«Витязь». Яакко Риссанен

О том, что Игорь Варицкий промахнулся с новой партией легионеров, стало понятно ещё на старте сезона. Теперь, когда «Витязь» с каждым матчем всё дальше отстаёт от кубковой восьмёрки, селекционные осечки становятся ещё более явными. И если защитники более-менее держат уровень, то связка форвардов Риссанен — Манкинен даже близко не смогла заменить пару Кемпе-Аалтонен. С крайним нападающим Манкиненом подольчане уже расстались, заменив его на капитана сборной Хорватии. На очереди центрфорвард Риссанен, который и в атаке Валерию Белову не помощник, и на вбрасываниях выглядит невразумительно.

«Динамо» Мн. Шарль Лингле

Сложно понять, чем руководствовались руководители минского «Динамо», когда возвращали Шарля Лингле. После того как он в прошлом сезоне покинул столицу Беларуси с нулём голом, возрастной нападающий не смог проявить себя ни в Финляндии, ни в Германии. Вот и новое пришествие Лингле в «Динамо» не обернулось ничем хорошим. За 22 игры — ни одной заброшенной шайбы. Сходная статистика из тех, кто имеет постоянное место в составе «зубров», только у Александра Матерухина. При этом у Шарля ещё и худший в команде показатель полезности. Что его до сих пор держит в команде? Наверное, лишь наличие белорусского паспорта. Будь он обычным легионером, уже бы отправился бороздить просторы европейских чемпионатов.

«Северсталь». Евгений Монс

Три года назад этот своеобразный форвард был вторым снайпером «Северстали», забивая больше Дмитрия Кагарлицкого. Сегодня на его счету всего один гол, ни одной передачи и «-4» в команде, которая впервые за долгое время всерьёз претендует на плей-офф. Александр Гулявцев называет Монса самым загадочным хоккеистом «Северстали». Надо понимать, что Евгений — 100-килограммовый форвард с ростом под два метра, который при этом умеет играть в хоккей. Монс обделён высокой скоростью, но раньше это не мешало ему исправно набирать очки. Обладая богатырскими габаритами, пользоваться он ими не спешит. Даже малыш Даниил Вовченко проводит больше силовых приёмов. Похоже, настало время для встряски.

ХК «Сочи». Константин Барулин

Все основные ходы по сбалансированию состава руководство «Сочи» уже совершило. Обнаружив перекос в сторону атаки, южане отказались от двух форвардов, взяв на их место защитников-легионеров. С полевыми игроками, хотя бы на время, в олимпийской столице разобрались. А что же с вратарями? Константин Барулин проводит самый неудачный сезон в карьере. По крайней мере по статистике: больше трёх шайб в среднем за игру, меньше 90% отбитых бросков. То, что Дмитрий Шикин де-факто стал первым номером «Сочи», вполне заслуженно. Эпизодически Константин ещё может выдавать хорошие матчи, но для именитого вратаря с большим контрактом этого явно не достаточно. Как минимум разгрузить платёжную ведомость сочинцам бы не помешало, а на место Барулина можно взять молодого амбициозного вратаря.

«Локомотив». Дмитрий Лугин

Ещё неделю назад на обмен у «Локомотива» можно было смело выставлять всё звено Картаев — Апальков — Аверин. Даниила с распростёртыми объятиями приняли бы в родной «Магнитке», а Аверина наверняка не прочь были видеть в Омске. Однако с приходом Дмитрия Квартальнова все трое перезагрузились и прямо сейчас являются чуть ли не лучшим звеном «железнодорожников». А вот Дмитрий Лугин, чья статистика за первые два месяца чемпионата не менее провальна, на смену тренера особо не отреагировал. Не считая гола в ворота «Ак Барса», на площадке 27-летнего форварда не видно. И это при том, что новый рулевой ярославцев ставит Дмитрия в первое звено, где тот временно заменяет Макса Тальбо. Не пора ли Лугину вернуться на Дальний Восток?

«Торпедо». Сергей Костицын

С легионерами в этом сезоне Петерис Скудра откровенно не угадал. Жига Еглич не потянул роль одного из лидеров «Торпедо». Ян Муршак из-за травмы до сих пор не сыграл ни одного официального матча за волжский клуб. Рок Тичар, пришедший в команду по ходу сезона, играет только в четвёртом звене. Но наибольшее разочарование вызывает Сергей Костицын. Главный тренер «Торпедо», решивший вновь поработать с белорусом, пока не спешит рубить с плеча, но если ничего не изменится — жёсткие решения не за горами. За 11 матчей, что Костицын-младший провёл в этом сезоне, он не набрал ни одного очка. А за последние четыре игры, что давал ему Скудра, форвард заработал три удаления и бросил всего однажды. Быть может, воссоединение со старшим братом в «Куньлуне» сможет его вернуть к жизни?

«Йокерит». Олли Палола

Команде, которая не проигрывает на протяжении 15 игр и бросает вызов СКА, что-то менять ни к чему. Нет у «Йокерита» и переизбытка игроков. Финны не привыкли брать то, что не смогут переварить. Все находятся на своих местах. Но если всё же выбирать, от кого отказаться, то выбор упадёт на Олли Палолу. Нападающий, который однажды провалился в «Витязе», и со второй попытки не смог стать звездой КХЛ. В последних играх Палола наконец-то начал забивать, чем наверняка убережёт себя от обмена или расторжения контракта, но в любой момент претензии могут стать вновь актуальны. Палола не только мало забивает, но и зачастую избегает борьбы.

ЦСКА. Джефф Плэтт

Когда мы говорим об обменах игроков ЦСКА, то неизбежно упираемся в то, что есть две точки зрения: болельщицко-журналистская и та, которой придерживается клубный менеджмент. Исходя из первой, хочется отправить в свободное плавание Окулова или Кузьменко, Бурдасова или Ожиганова. Другими словами, дать шанс талантливым, но не в полной мере оцененным, парням почувствовать себя лидерами. Да только всё это — наши прихоти, которые боссы ЦСКА вряд ли примут к сведению. «Такая корова нужна самому», — скажет Игорь Есмантович, и обменяет Джеффа Плэтта. Есть вопросы и к присутствию в команде Грега Скотта, но он хотя бы нужен Игорю Никитину. Тогда как про канадского белоруса, кажется, забыл даже главный тренер «армейцев». Последний раз он выходил на лёд 5 октября против «Северстали», и всё, чем отметился, — один раз бросил по воротам. Очевидно, что место легионера в одном из топ-клубов лиги занимает «пассажир». Не отправить ли Плэтта на вторую родину в минское «Динамо»?

СКА. Роман Рукавишников