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11:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финские правдорубы. Как победная серия «Йокерита» разоблачает КХЛ

Объясняем, почему.

Источник: Спорт-Экспресс

Корреспондент «СЭ» Павел КЛИМОВИЦКИЙ объясняет, почему 15 побед подряд клуба из Хельсинки не вредят нашей лиге, а лишь открывают глаза на ее проблемы.

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СОВСЕМ НЕ ОЛИГАРХИ.

15 побед, разность шайб 52−16 и первое место по потерянным очкам в КХЛ вместе со СКА. Время для шуток закончилось: «Йокерит» пора начать воспринимать настолько серьезно, насколько это возможно. В финале Кубка Гагарина однажды побывал иностранный клуб, и в этом сезоне все может повториться — СКА и ЦСКА после первой трети чемпионата уже не кажутся единственными кандидатами на кахаэловский престол.

Почему «Йокерит» так крут — почитайте в материале коллеги Зислиса. Но есть и другой важный инфоповод, вызванный победной серией команды Юкки Ялонен. Как воспринимать то, что «шуты» маршем прошлись по КХЛ, методично, но при этом с легкостью и грацией обыгрывая другие клубы, словно финны — посланцы с другой планеты? Убивают ли финские успехи КХЛ и ее интригу? Или нет?

Любопытно, но «шуты» не могут позволить себе топовых финских игроков, выступающих в КХЛ. Исключения: молодой Толванен (первый сезон во взрослом хоккее) и Леписте (в «Салавате» от него отказались в пользу Ларсена, а мест на иностранца в Уфе больше не было).

Кеммпайнен, Хартикайнен, Контиола, Осала, Хиетанен, Коскиранта, Коскинен, Метсола — все они востребованы в КХЛ и зарабатывают около миллиона долларов в год, кто-то меньше, кто-то больше. Для «Йокерита», который в полтора-два раза уступает по платежной ведомости топ-клубам (причем двух лидеров я в расчет не беру), такие ценники неподъемны — поэтому в их составе много приличных финских хоккеистов, которые либо не смогли стать звездами в российских командах КХЛ (Палола, Кивисте, Антилла), либо сильно сдали (Пильстрем).

При этом все проблемные позиции, которые образуются из-за невозможности подписать своих звезд, удается закрыть за счет легионеров. У «Йокерита» нет лимита, и поэтому в Хельсинки играет девять иностранцев: основной вратарь (Заполски), два защитника в топ-4 (Ландин и Гилрой), третья пара обороны (Лауридсен — Й. Йенсен), три ведущих центра (О'Нилл, Регин, Норман) и вингер в топ-6 (Н. Йенсен).

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ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Теперь несколько ключевых вопросов:

1) Много ли хоккеистов, которые перешли в «Йокерит» из других клубов КХЛ на улучшенных условиях?

Ответ: пара-тройка человек в лучшем случае.

2) Много ли хоккеистов «Йокерита», которые при выходе на рынок КХЛ сразу же нашли бы себе команду?

Ответ: можно посчитать — Гилрой, Леписте, Н. Йенсен, Регин, Толванен, О'Нилл, еще пара финских форвардов. Полкоманды не наберется даже при удачном раскладе.

3) Что было бы, если «Йокерит» выступал бы в финской лиге, а не КХЛ?

Ответ: несколько ведущих хоккеистов, наверное, перебрались бы в другие клубы КХЛ, а большая часть игроков выступала бы в чемпионатах Финляндии, Швеции или Швейцарии.

«Йокерит» благодаря лимиту на легионеров для российских команд и финской прописке существует в параллельной большинству клубов КХЛ реальности. Его благосостояние и трансферные кампании никак не влияют ни на «Авангард» с «Ак Барсом», ни на «Югру» с «Амуром». «Йокерит» живет своей жизнью, не отбирает лучших хоккеистов у бедных клубов и не раздает (по крайней мере, по ходу чемпионата) своих лидеров олигархам.

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ВЫВОДЫ.

О чем же говорит успех финской команды?

1) Лимит на легионеров, который после известных пертурбаций в верхах российской хоккейной власти перестал быть постоянным предметом споров между спортивными «консерваторами» и «революционерами», продолжает оставаться злом для КХЛ. Да, рынок иностранцев в последние годы уменьшился. Да, в некоторых командах не могут найти не то что пять, а даже двух-трех приличных европейцев/североамериканцев. Но, может, принцип «легионер, который не набирает 40−50 очков, — слабый легионер» стоит слегка подкорректировать?

Серьезно, датскую связку Лауридсен — Й. Йенсен в российском клубе представить невозможно. Но если они выходят в третьей паре обороны и проводят без замен по 15−16 минут на льду (на уровне игроков сборной России Гаврикова и Зуба), а их команда одерживает 14 побед подряд, то стоит ли утверждать, что такие легионеры не нужны КХЛ? Интересы финской сборной хорошо живут и без лимитов, а команде не приходиться мучиться с выбором: тот же «Салават» отказался от Леписте, а затем был вынужден расторгать контракт с «лишним» чехом Кубаликом — лучшим снайпером и бомбардиром нового сезона Экстралиги.

2) Безумная ротация, которая стала модной во многих российских клубах (и ЦСКА далеко не единственный пример, лишь самый яркий), — это экстенсивный путь поддержания уровня и результатов команды, но для набора очков необязательно тратить так много ресурсов. «Торпедо» и московское «Динамо» использовали в этом сезоне 34 хоккеистов, «Автомобилист» — 35, а «Йокерит» — 27.

В команде Юкки Ялонена все четко: сочетания звеньев практически не меняются от матча к матчу — очевидно, что селекция была точечной (поэтому и 18-летний Толванен сразу получил место во второй тройке), а не хаотической, по принципу «возьмем хоть кого-нибудь, кто есть на рынке».

3) Наконец, последнее — и главное. «Йокерит» — большущие молодцы, но при всех плюсах их комплектования, тренерской работы и других факторов с их отличным, но отнюдь не великим по меркам КХЛ составом они не должны были выигрывать 15 матчей подряд. Не должны были, если бы лига хотя бы сохранила нажитое в первые годы существования. Пражский «Лев» сезона-2013/14 дошел до финала Кубка Гагарина, но на такие победные серии не претендовал и близко, хотя его состав был посильнее нынешних «шутов» — и не чуть-чуть посильнее. Но тогда КХЛ была другой: средний уровень многих топ-клубов и середняков был выше: больше классных легионеров, больше звездных россиян, разбросанных по всей лиге.

«Йокерит» — это правдоруб нашего чемпионата. Своими великолепными результатами он не убивает КХЛ, а открывает глаза на то, что многие не хотят видеть. И в идеальном мире, в котором мы все хотели бы жить, финская серия заставила бы другие клубы и лигу в целом шевелиться и прогрессировать. Дождемся ли мы подобного?

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