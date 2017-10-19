Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: судмедэксперты выяснили точную причину смерти Марьянова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Лобачева: Смерть Марьянова спланирована ради его наследства
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
10«Краснодар» уступил ЦСКА
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Крикунов: Драка между Тимашовым и Бэком? Не смешите! Был чистый силовой приём

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов рассказал о том, что произошло на тренировке между игроками его команды — Тейлором Бэком и Николаем Тимашовым.

Источник: РИА "Новости"

Он отрицает факт драки между хоккеистами.

«Была драка? Не смешите вы меня! Драки должны быть постоянно в команде, если она хорошая. Там было сильное столкновение, Тимашов здорово встретил Бэка, а драки, как таковой, не было. Тейлор бросился и остановился, а в столкновении Коля попал в него. Он подкатился очень хорошо, он может это. Там был приличный контакт на встречных курсах. Как говорят, в душу дал. Видимо, в этом контакте Тимашов попал Беку рукой или клюшкой в бровь. Тот бросился на него от обиды, но у него кровь пошла и он остановился. Это всё происходило передо мной, на моих глазах. Я не знаю, кто раскручивает этот момент. Там был чистый силовой приём», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин» в НБА
Фанаты: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Роман Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгода
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
За три года цены на дачи просели на четверть
Элитная недвижимость будет доступнее благодаря субсидируемой ипотеке
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь