Крикунов: Драка между Тимашовым и Бэком? Не смешите! Был чистый силовой приём

Он отрицает факт драки между хоккеистами.



«Была драка? Не смешите вы меня! Драки должны быть постоянно в команде, если она хорошая. Там было сильное столкновение, Тимашов здорово встретил Бэка, а драки, как таковой, не было. Тейлор бросился и остановился, а в столкновении Коля попал в него. Он подкатился очень хорошо, он может это. Там был приличный контакт на встречных курсах. Как говорят, в душу дал. Видимо, в этом контакте Тимашов попал Беку рукой или клюшкой в бровь. Тот бросился на него от обиды, но у него кровь пошла и он остановился. Это всё происходило передо мной, на моих глазах. Я не знаю, кто раскручивает этот момент. Там был чистый силовой приём», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.