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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Московскому «Динамо» некем играть. Плей-офф подвис?

Разгром «Магнитки» армейцами, расторжение контрактов в «Витязе» и «Югре, травмы у бело-голубых — в обзоре дня Алексея Шевченко.

Источник: Спорт-Экспресс

Кто там не верил в Игоря Никитина из ЦСКА, считая, что он не справится со скоплением талантливых игроков в своей команде? Кто считал, что он не найдет общий язык с хоккеистами, а его помощник Дмитрий Юшкевич сломает жизнь защитникам? Нет, Никитин просто долго искал, поиск оптимальных сочетаний немного затянулся, но вчерашний матч с «Металлургом» показал, что теперь на Западе появился третий клуб, способный выиграть Кубок Гагарина. Два других мы знаем, и СКА с «Йокеритом» побили или бьют личные рекорды по победным сериям. Такая же серия идет и у армейцев, но уже в следующий понедельник они будут принимать СКА и тогда мы проверим, насколько сильна команда в действительности. Но и игра в Магнитогорске убедила, что все очень и очень неплохо. Первое звено, от которого уральцам надо было отказываться, в очередной раз показало, что уже совершенно не приносит результата. В обороне по-прежнему дыры, а самый лучший защитник — Никита Пивцакин, который стал не нужен как раз Игорю Никитину. Армейские хоккеисты были безупречны, а самое смешное, что первый гол в КХЛ на счету Никиты Нестерова. Да-да, никогда ранее на таком уровне в России он не забивал. Отметим, что уже в субботу в гости к ЦСКА снова приедет Дмитрий Квартальнов со своими анархистами и будет очень весело.

В «ВИТЯЗЕ» — МИНУС ОДИН ФИНН.

Первой жертвой перемен в «Витязе» стал финский нападающий Ессе Манкинен. Контракт с ним расторгнут через 16 матчей, в которых он забил две шайбы, сделал четыре передачи, но в большинстве случаев был незаметен. Ошибка генерального менеджера Игоря Варицкого? Я спрашивал у него про финнов неоднократно, но для Варицкого неудача легионеров стала большим сюрпризом. Они ведь играли в финале чемпионата своей страны в прошлом сезоне, выглядели неплохо. И Валерий Белов к ним относился терпеливо, давал возможности, ждал, что они возьмутся за дело. Частично ответственность за провал лежит и на Алексее Копейкине, который играл с финнами, но не помогал им. Впрочем, для легионеров это слабое оправдание. Вы приехали в чужую страну и должны стараться в любом случае. Ессе старался, но все валилось из рук. Пока в клубе не решили по поводу второго финна, но если он еще пару-тройку матчей провалит, то откажутся и от него.

ДМИТРИЙ МАКАРОВ ПОКИНУЛ «ЮГРУ».

Нападающий Дмитрий Макаров все-таки покинул «Югру» и, кажется, уже третий раз попадает в наш обзор. Дважды тревога оказывалась ложной. Сначала с ним расторгли контракт, но подписали новый на ухудшенных условиях, затем внесли в список отказов, но не отправили в фарм-клуб, а теперь уже точно расстались. Я знаю, что хоккеиста попрекали большими деньгами практически сразу с самого начала регулярного чемпионата. Говорили, что он их не отрабатывает, хотя у Игоря Захаркина претензий к Макарову не было. Но вы сами оцените степень абсурда. Макарова попрекали контрактом те, кто заключил с ним соглашение. Вы либо бы не давайте таких денег, а если уж дали, то сидите и ждите, когда к концу подойдет срок соглашения. В такой обстановке статистика Дмитрия никого удивлять нельзя. Отказались в «Югре» и от вратаря Владислава Фокина, но это напрашивалось после прихода Александра Шарыченкова.

ТРАВМА КОМАРОВА.

Почти на две недели Владимир Воробьев потерял нападающего Никиту Комарова из-за повреждения. И, посмотрите, новости про «Динамо» только об увеличении игроков в списке травмированных, а никого взамен не берут. Комаров приезжал в клуб силовым форвардом, который сумеет подраться, а превратился в нападающего первого-второго звеньев с отличной статистикой. На его счету уже шесть шайб в 23 матчах. Столько же было в Минске в прошлом сезоне, но после 43 встреч. Он — молодец. Быстро спрятал глубоко свою агрессию, слушал тренеров, которые стали давать ему другие задания и выполнял их. Иногда в нем просыпался бойцовский дух, но это все было оправдано. Все драки и стычки Комарова были нужны и не несли никакого вреда команде. Перед двумя важными матчами Владимир Воробьев остался без сильного форварда, до сих пор не очень здоровы Мартиньш Карсумс и Алексей Терещенко, а надо побеждать, так как зона плей-офф уже совсем близко. Странно, почему менеджеры не предлагают тренеру сильных хоккеистов. Брать игроков из ECHL — не вариант.

Динамо М
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