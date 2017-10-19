Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Тимашов и Бэк подрались на тренировке «Автомобилиста»
Как стало известно «Чемпионату», на одной из тренировок «Автомобилиста» подрались игроки уральской команды.
Как стало известно «Чемпионату», на одной из тренировок «Автомобилиста» подрались игроки уральской команды.
В конфликт вступили защитник Николай Тимашов и нападающий Тэйлор Бэк. В результате у канадского легионера, который и выступил зачинщиком, зафиксирован перелом лицевой кости и ему предстоит операция. Тимашов получил повреждение, но отправился с «Автомобилистом» на выезд.
По информации «URA.RU», Тимашов скорее всего будет отчислен из команды за неспортивное поведение.