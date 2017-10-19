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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Тимашов и Бэк подрались на тренировке «Автомобилиста»

Как стало известно «Чемпионату», на одной из тренировок «Автомобилиста» подрались игроки уральской команды.

В конфликт вступили защитник Николай Тимашов и нападающий Тэйлор Бэк. В результате у канадского легионера, который и выступил зачинщиком, зафиксирован перелом лицевой кости и ему предстоит операция. Тимашов получил повреждение, но отправился с «Автомобилистом» на выезд.

По информации «URA.RU», Тимашов скорее всего будет отчислен из команды за неспортивное поведение.

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