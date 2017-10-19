Директор «Автомобилиста»: После драки Бэк выбыл на месяц, Тимашов не отчислен

«В ответ на вопросы журналистов могу подтвердить, что во время тренировочного занятия команды 18 октября произошла драка между двумя хоккеистами. Ни для кого не секрет, что в мужских контактных видах спорта такое случается довольно часто и не является серьезным новостным поводом. Во время отработки выходов «3 в 2» защитник Николай Тимашов в рамках правил жёстко встретил плечо в плечо нападающего Тэйлора Бэка. Канадцу это не понравилось и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нём сильнее.