Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Секс сокращает жизнь
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Политологи оценили шансы Собчак на выборах
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто Мэйпл Ливз6
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
10«Интер» победил «Милан» в дерби
10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Изменилось время начала двух домашних матчей «Динамо» Мн

Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменении времени начала двух матчей.

Источник: РИА "Новости"

4 ноября матч с череповецкой «Северсталью» начнётся в 19:30. Эта суббота в Беларуси — рабочая (перенос с 6 ноября), в связи с чем было принято решение провести матч по расписанию буднего дня.

26 ноября домашняя игра с новосибирской «Сибирью» стартует на полчаса позже обычного — в 17:30. Такое решение принято Континентальной хоккейной лигой в связи с организацией прямой телевизионной трансляции на каналах КХЛ ТВ.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Гол и передача Тарасенко принесли победу «Сент-Луису»
ПСЖ и «Бавария» разгромили своих соперников в Лиге чемпионов
Мозгов набрал четыре очка в первом матче за «Бруклин» в НБА
Фанаты: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Роман Еременко намерен вернуться к тренировкам через полгода
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь