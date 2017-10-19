Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
Изменилось время начала двух домашних матчей «Динамо» Мн
Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменении времени начала двух матчей.
Минское «Динамо» на своём официальном сайте объявило об изменении времени начала двух матчей.
4 ноября матч с череповецкой «Северсталью» начнётся в 19:30. Эта суббота в Беларуси — рабочая (перенос с 6 ноября), в связи с чем было принято решение провести матч по расписанию буднего дня.
26 ноября домашняя игра с новосибирской «Сибирью» стартует на полчаса позже обычного — в 17:30. Такое решение принято Континентальной хоккейной лигой в связи с организацией прямой телевизионной трансляции на каналах КХЛ ТВ.