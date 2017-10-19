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09:32 (мск), источник: СуперОмск

Омский «Авангард» потерял двух хоккеистов перед выездом

Нападающие Валентин Пьянов и Михаил Фисенко выбыли из-за травм.

Источник: РИА "Новости"

Два хоккеиста не смогут принять участие в серии выездных матчей омского «Авангарда» По маршруту Москва — Череповец — Нижний Новгород — Рига «ястребы» отправились без травмированных нападающих Валентина Пьянова и Михаила Фисенко.

Фисенко находится в списке травмированных с 14 октября, а Пьянов получил небольшое повреждение на тренировке. Как ранее сообщал «СуперОмск», в Москве к «ястребам» присоединится новичок Максим Чудинов. Защитник перешел в «Авангард» из питерского СКА. На выезде омский клуб сыграет со «Спартаком», «Северсталью», «Торпедо» и рижским «Динамо».

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