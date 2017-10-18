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Хоккеисты «Лады» дома обыграли «Слован» в матче чемпионата КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 18 окт —
ТОЛЬЯТТИ, 18 окт —
Встреча, прошедшая в среду в Тольятти, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. У «Лады» шайбы забросили Шейн Харпер (4-я и 12-я минуты), Игорь Скороходов (29), Денис Зернов (50) и Кирилл Капустин (53). У гостей отличился Михал Ржепик (47).
В следующем матче «Лада» 22 октября сыграет в гостях с ХК «Сочи», а «Слован» 23 октября примет дома московское «Динамо».
|Артис Аболс
|Эдуард Занковец
|Александр Лазушин
|Марек Мазанец
|1-й период
|Патрик Бачик
|01:49
|03:23
|Шейн Харпер (Ч. Геноуэй)
|06:07
|Александр Нестеров
|11:03
|Шейн Харпер (К. Капустин, Ч. Геноуэй)
|14:28
|Дамир Рахимуллин
|Ян Бухтеле
|14:28
|19:37
|Алексей Мастрюков
|2-й период
|28:39
|Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
|34:49
|Игорь Скороходов
|3-й период
|45:09
|Дамир Рахимуллин
|Андрей Штясны
|45:09
|Михал Ржепик (З. Бойчак, И. Шварни)
|46:43
|49:11
|Денис Зернов (Г. Белоусов)
|52:49
|Кирилл Капустин (Д. Костромитин, Е. Гуркин)
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)