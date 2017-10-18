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21:22 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Лады» дома обыграли «Слован» в матче чемпионата КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 18 окт — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Слованом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и продлили серию поражений братиславского клуба до четырех игр.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Тольятти, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. У «Лады» шайбы забросили Шейн Харпер (4-я и 12-я минуты), Игорь Скороходов (29), Денис Зернов (50) и Кирилл Капустин (53). У гостей отличился Михал Ржепик (47).

В следующем матче «Лада» 22 октября сыграет в гостях с ХК «Сочи», а «Слован» 23 октября примет дома московское «Динамо».

Лада 5:1
(2:0, 1:0, 2:1)
Слован
18.10.2017, 18:00 Зрители: 5142 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Эдуард Занковец
Вратари
Александр Лазушин Марек Мазанец
1-й период
Патрик Бачик 01:49
03:23 Шейн Харпер (Ч. Геноуэй)
06:07 Александр Нестеров
11:03 Шейн Харпер (К. Капустин, Ч. Геноуэй)
14:28 Дамир Рахимуллин
Ян Бухтеле 14:28
19:37 Алексей Мастрюков
2-й период
28:39 Игорь Скороходов (Д. Зернов, Г. Белоусов)
34:49 Игорь Скороходов
3-й период
45:09 Дамир Рахимуллин
Андрей Штясны 45:09
Михал Ржепик (З. Бойчак, И. Шварни) 46:43
49:11 Денис Зернов (Г. Белоусов)
52:49 Кирилл Капустин (Д. Костромитин, Е. Гуркин)
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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