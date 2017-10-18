Хоккеисты «Лады» дома обыграли «Слован» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Тольятти, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда. У «Лады» шайбы забросили Шейн Харпер (4-я и 12-я минуты), Игорь Скороходов (29), Денис Зернов (50) и Кирилл Капустин (53). У гостей отличился Михал Ржепик (47).