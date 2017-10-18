Евгений Корешков похвалил «Барыс» за второй период матча с «Адмиралом»

Игра в Астане завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Дубль у «Барыса» оформил Найджел Доус, а еще по разу отличились Максим Семенов и Талгат Жайлауов.

По словам Корешкова, во втором периоде команда переломила ход игры, но в третьем потеряла концентрацию, однако удержала победу.

— Прежде всего, нашей задачей было взять три очка. Во-первых, нас ждет тяжелый выезд, а во-вторых, предыдущий матч мы проиграли. Парни — молодцы: при счете 1:1 во втором периоде переломили ход игры, немного встряхнули себя и повели. В третьем немного потеряли концентрацию плюс усталость накопилась, но самое главное, что мы сегодня победили, — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

— Сегодня в одном звене выходили Старченко и Жайлауов. Они играли и раньше, взаимопонимание у них есть. Довольны ли вы их действиями?

— Посмотрим, мы еще думаем над сочетаниями. А что касается качества игры, то Талгат забил гол, молодец. Мы всегда нашим хоккеистам говорим, что каждый может и должен играть лучше — это наше тренерское мнение.

Также итоги прошедшего матча подвел исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредерик Стиллман.

— Первым периодом и серединой второго мы командой довольны, счет был 1:1. Дважды у нас был шанс реализовать большинство, чтобы выйти вперед, но мы их не использовали, а соперник забил. Тем не менее, команда показала хороший характер в третьем периоде, свела отставание в счете к минимуму, до последнего пыталась сделать счет равным, но немного не хватило. Мне остается поздравить «Барыс» с победой, — сказал Стиллман.

— Как скоро вернется в состав Вадим Краснослободцев?