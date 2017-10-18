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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

Евгений Корешков похвалил «Барыс» за второй период матча с «Адмиралом»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги победного матча КХЛ против «Адмирала».

Игра в Астане завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Дубль у «Барыса» оформил Найджел Доус, а еще по разу отличились Максим Семенов и Талгат Жайлауов.

По словам Корешкова, во втором периоде команда переломила ход игры, но в третьем потеряла концентрацию, однако удержала победу.

— Прежде всего, нашей задачей было взять три очка. Во-первых, нас ждет тяжелый выезд, а во-вторых, предыдущий матч мы проиграли. Парни — молодцы: при счете 1:1 во втором периоде переломили ход игры, немного встряхнули себя и повели. В третьем немного потеряли концентрацию плюс усталость накопилась, но самое главное, что мы сегодня победили, — цитирует Корешкова официальный сайт «Барыса».

— Сегодня в одном звене выходили Старченко и Жайлауов. Они играли и раньше, взаимопонимание у них есть. Довольны ли вы их действиями?

— Посмотрим, мы еще думаем над сочетаниями. А что касается качества игры, то Талгат забил гол, молодец. Мы всегда нашим хоккеистам говорим, что каждый может и должен играть лучше — это наше тренерское мнение.

Также итоги прошедшего матча подвел исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредерик Стиллман.

— Первым периодом и серединой второго мы командой довольны, счет был 1:1. Дважды у нас был шанс реализовать большинство, чтобы выйти вперед, но мы их не использовали, а соперник забил. Тем не менее, команда показала хороший характер в третьем периоде, свела отставание в счете к минимуму, до последнего пыталась сделать счет равным, но немного не хватило. Мне остается поздравить «Барыс» с победой, — сказал Стиллман.

— Как скоро вернется в состав Вадим Краснослободцев?

— Не могу сказать точно, нужно поговорить об этом с доктором. Но, думаю, что он близок к возвращению на лед.

Барыс 4:3
(1:1, 3:0, 0:2)
Адмирал
18.10.2017, 16:30 Зрители: 5487 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Фредрик Стиллман
Вратари
Хенрик Карлссон Никита Серебряков 40:00 (И. Бобков 40:00-58:37)
1-й период
06:38 Найджел Доус (М. Фраттин, К. Даллмэн)
06:46 Антон Сагадеев
Джеймс Райт (Р. Саболич, В.. Ткачев) 07:29
Самвел Мнацян 11:49
16:53
2-й период
20:51 Мэтт Фраттин
31:49 Дмитрий Шевченко (К. Пушкарев, М. Семенов)
34:13 Талгат Жайлауов (М. Фраттин, Л. Вей)
35:04 Кевин Даллмэн
Дамир Жафяров 37:28
Оскар Бартулис 37:28
38:56 Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей)
3-й период
Джонатон Блум (П. Макаренко, О. Бартулис) 46:23
Самвел Мнацян 46:33
52:41 Роман Савченко
Роберт Саболич (Дж. Райт, С. Мнацян) 56:54
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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