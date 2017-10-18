Евгений Корешков похвалил «Барыс» за второй период матча с «Адмиралом»
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги победного матча КХЛ против «Адмирала».
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвел итоги победного матча КХЛ против «Адмирала».
Игра в Астане завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Дубль у «Барыса» оформил Найджел Доус, а еще по разу отличились Максим Семенов и Талгат Жайлауов.
По словам Корешкова, во втором периоде команда переломила ход игры, но в третьем потеряла концентрацию, однако удержала победу.
— Прежде всего, нашей задачей было взять три очка.
— Сегодня в одном звене выходили Старченко и Жайлауов. Они играли и раньше, взаимопонимание у них есть. Довольны ли вы их действиями?
— Посмотрим, мы еще думаем над сочетаниями. А что касается качества игры, то Талгат забил гол, молодец. Мы всегда нашим хоккеистам говорим, что каждый может и должен играть лучше — это наше тренерское мнение.
Также итоги прошедшего матча подвел исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредерик Стиллман.
— Первым периодом и серединой второго мы командой довольны, счет был 1:1. Дважды у нас был шанс реализовать большинство, чтобы выйти вперед, но мы их не использовали, а соперник забил. Тем не менее, команда показала хороший характер в третьем периоде, свела отставание в счете к минимуму, до последнего пыталась сделать счет равным, но немного не хватило. Мне остается поздравить «Барыс» с победой, — сказал Стиллман.
— Как скоро вернется в состав Вадим Краснослободцев?
— Не могу сказать точно, нужно поговорить об этом с доктором. Но, думаю, что он близок к возвращению на лед.
|Евгений Корешков
|Фредрик Стиллман
|Хенрик Карлссон
|Никита Серебряков 40:00 (И. Бобков 40:00-58:37)
|1-й период
|06:38
|Найджел Доус (М. Фраттин, К. Даллмэн)
|06:46
|Антон Сагадеев
|Джеймс Райт (Р. Саболич, В.. Ткачев)
|07:29
|Самвел Мнацян
|11:49
|16:53
|2-й период
|20:51
|Мэтт Фраттин
|31:49
|Дмитрий Шевченко (К. Пушкарев, М. Семенов)
|34:13
|Талгат Жайлауов (М. Фраттин, Л. Вей)
|35:04
|Кевин Даллмэн
|Дамир Жафяров
|37:28
|Оскар Бартулис
|37:28
|38:56
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей)
|3-й период
|Джонатон Блум (П. Макаренко, О. Бартулис)
|46:23
|Самвел Мнацян
|46:33
|52:41
|Роман Савченко
|Роберт Саболич (Дж. Райт, С. Мнацян)
|56:54
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)