Такой ЦСКА может остановить только чемпион. Главный матч КХЛ — в понедельник

ЦСКА давно не был так хорош. В нынешнем сезоне точно. Дело совсем не в серии из девяти побед подряд. Кажется, настолько красиво и уверенно команда не обыгрывала соперников даже во времена Дмитрия Квартальнова. К постоянной агрессии, дикому темпу и потрясающему объему работы во всех трех зонах давно привыкли. Полностью от этого «примитивизма» команда не отошла и с назначением Игоря Никитина. Однако в действиях армейцев появились новые черты, позволяющие утверждать, что ЦСКА выходит на лед не только за тем, чтобы передавить или перебегать оппонента. Теперь армейцы пытаются реализовывать свое преимущество и за счет высокого индивидуального класса отдельных хоккеистов. Частичное отступление от «механистического» подхода уже дает свои плюсы: быстро адаптировался в ЦСКА Кирилл Капризов, просыпается Валерий Ничушкин.

Ближайший понедельник никак нельзя пропустить. В Москву на самый главный матч в регулярном чемпионате приедет действующий обладатель Кубка Гагарина. Петербуржцы видятся чуть ли не единственной командой, способной тормознуть ЦСКА. Еще способен удивить «Йокерит». Финны в этом сезоне уже нанесли армейцам болезненное поражение в Хельсинки. Неудача ЦСКА в игре с любой другой командой станет стопроцентной сенсацией. Ожидаемые проблемы первых недель чемпионата, когда главному тренеру Игорю Никитину просто было нужно время, чтобы разобраться со свалившимся в его руки богатством, похоже, позади. После настолько убедительных во всех смыслах матчей обсуждать с сарказмом проблемы ротации или отправки сборников для получения практики в ВХЛ как минимум неуместно.

«Магнитка», финалист Кубка Гагарина двух последних лет, несмотря на все свои старания, на фоне соперника имела откровенно жалкий вид. Меньше всего хочется разносить «Металлург» в пух и прах. Уральцев лихорадит с самых первых игр сезона. Проигранные третьи периоды в матчах с «Автомобилистом» и минским «Динамо» — 0:4 и 0:5 соответственно — давали не меньший повод задуматься о том, почему у команды имеются проблемы, чем нынешний разгром от ЦСКА. После таких матчей руководство, наверное, имеет право на любое решение. Мало кто удивится, если состоится отставка главного тренера.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_6da15b114e9649a5f16e21366758b5b0_hd/q460649/7610868c25339438cd9b2e61ca9b3720/4664023497?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако выставлять единственным козлом отпущения Илью Воробьева как минимум несправедливо. Ответственность с ним за результат в равной, если не в большей степени, обязан разделить вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. Он, на мой взгляд, является лучшим клубным менеджером в истории российского хоккея. Своими предыдущими достижениями Величкин заслужил право на ошибку. Но факты таковы — освежить состав после ухода ряда лидеров в прошлое межсезонье у него не получилось.

Приглашение защитника Никиты Пивцакина выглядит единственной удачей, если забыть о том факте, что его легко отпустил ЦСКА, где в иерархии игроков обороны он находился ближе к концу первого десятка. Не за горами тот день, когда закончит карьеру Сергей Мозякин. Ян Коварж всерьез задумывается о том, чтобы после окончания нынешнего сезона попробовать свои силы в НХЛ. В такой ситуации лучше всего работать на будущее и уже сейчас копить деньги, прикидывая, вокруг кого можно выстроить костяк команды на ближайшие годы.