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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Такой ЦСКА может остановить только чемпион. Главный матч КХЛ — в понедельник

Армейцы в гостях разгромили двукратного финалиста Кубка Гагарина.

ЦСКА давно не был так хорош. В нынешнем сезоне точно. Дело совсем не в серии из девяти побед подряд. Кажется, настолько красиво и уверенно команда не обыгрывала соперников даже во времена Дмитрия Квартальнова. К постоянной агрессии, дикому темпу и потрясающему объему работы во всех трех зонах давно привыкли. Полностью от этого «примитивизма» команда не отошла и с назначением Игоря Никитина. Однако в действиях армейцев появились новые черты, позволяющие утверждать, что ЦСКА выходит на лед не только за тем, чтобы передавить или перебегать оппонента. Теперь армейцы пытаются реализовывать свое преимущество и за счет высокого индивидуального класса отдельных хоккеистов. Частичное отступление от «механистического» подхода уже дает свои плюсы: быстро адаптировался в ЦСКА Кирилл Капризов, просыпается Валерий Ничушкин.

Ближайший понедельник никак нельзя пропустить. В Москву на самый главный матч в регулярном чемпионате приедет действующий обладатель Кубка Гагарина. Петербуржцы видятся чуть ли не единственной командой, способной тормознуть ЦСКА. Еще способен удивить «Йокерит». Финны в этом сезоне уже нанесли армейцам болезненное поражение в Хельсинки. Неудача ЦСКА в игре с любой другой командой станет стопроцентной сенсацией. Ожидаемые проблемы первых недель чемпионата, когда главному тренеру Игорю Никитину просто было нужно время, чтобы разобраться со свалившимся в его руки богатством, похоже, позади. После настолько убедительных во всех смыслах матчей обсуждать с сарказмом проблемы ротации или отправки сборников для получения практики в ВХЛ как минимум неуместно.

«Магнитка», финалист Кубка Гагарина двух последних лет, несмотря на все свои старания, на фоне соперника имела откровенно жалкий вид. Меньше всего хочется разносить «Металлург» в пух и прах. Уральцев лихорадит с самых первых игр сезона. Проигранные третьи периоды в матчах с «Автомобилистом» и минским «Динамо» — 0:4 и 0:5 соответственно — давали не меньший повод задуматься о том, почему у команды имеются проблемы, чем нынешний разгром от ЦСКА. После таких матчей руководство, наверное, имеет право на любое решение. Мало кто удивится, если состоится отставка главного тренера.

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Однако выставлять единственным козлом отпущения Илью Воробьева как минимум несправедливо. Ответственность с ним за результат в равной, если не в большей степени, обязан разделить вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. Он, на мой взгляд, является лучшим клубным менеджером в истории российского хоккея. Своими предыдущими достижениями Величкин заслужил право на ошибку. Но факты таковы — освежить состав после ухода ряда лидеров в прошлое межсезонье у него не получилось.

Приглашение защитника Никиты Пивцакина выглядит единственной удачей, если забыть о том факте, что его легко отпустил ЦСКА, где в иерархии игроков обороны он находился ближе к концу первого десятка. Не за горами тот день, когда закончит карьеру Сергей Мозякин. Ян Коварж всерьез задумывается о том, чтобы после окончания нынешнего сезона попробовать свои силы в НХЛ. В такой ситуации лучше всего работать на будущее и уже сейчас копить деньги, прикидывая, вокруг кого можно выстроить костяк команды на ближайшие годы.

Если у Величкина есть такой план, то надо ли поддаваться эмоциям? Процесс перестройки почти всегда протекает болезненно. В данной ситуации «Магнитке» и ее хозяину Виктору Рашникову остается только набраться терпения.

Металлург Мг 2:7
(1:4, 1:2, 0:1)
ЦСКА
18.10.2017, 17:00 Зрители: 7320 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Главные тренеры
Илья Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Василий Кошечкин 03:23 (И. Самсонов 03:23) Илья Сорокин
1-й период
Кирилл Петров (А. Попов) 01:42
03:09 Ник Шос
Грег Скотт (М. Шалунов, К. Капризов) 03:23
Кирилл Петров 03:43
04:39 Никита Пивцакин (С. Мозякин, Я. Косов)
Кирилл Капризов (С. Шумаков, М. Робинсон) 07:30
Максим Шалунов (Н. Нестеров, К. Капризов) 12:47
2-й период
21:17 Денис Казионов
Алексей Марченко (К. Окулов, А. Кузьменко) 22:23
Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров) 24:18
Богдан Киселевич 25:42
25:53 Евгений Тимкин (С. Мозякин, Н. Пивцакин)
27:46 Мэтт Эллисон
Андрей Светлаков 27:46
Михаил Пашнин 29:21
39:45 Илья Берестенников
39:45 Илья Берестенников
3-й период
Никита Нестеров (С. Шумаков) 46:35
Грег Скотт 50:17
Статистика
10 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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