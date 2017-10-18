Такой ЦСКА может остановить только чемпион. Главный матч КХЛ — в понедельник

ЦСКА давно не был так хорош. В нынешнем сезоне точно. Дело совсем не в серии из девяти побед подряд. Кажется, настолько красиво и уверенно команда не обыгрывала соперников даже во времена Дмитрия Квартальнова. К постоянной агрессии, дикому темпу и потрясающему объему работы во всех трех зонах давно привыкли. Полностью от этого «примитивизма» команда не отошла и с назначением Игоря Никитина. Однако в действиях армейцев появились новые черты, позволяющие утверждать, что ЦСКА выходит на лед не только за тем, чтобы передавить или перебегать оппонента. Теперь армейцы пытаются реализовывать свое преимущество и за счет высокого индивидуального класса отдельных хоккеистов. Частичное отступление от «механистического» подхода уже дает свои плюсы: быстро адаптировался в ЦСКА Кирилл Капризов, просыпается Валерий Ничушкин.
Ближайший понедельник никак нельзя пропустить. В Москву на самый главный матч в регулярном чемпионате приедет действующий обладатель Кубка Гагарина. Петербуржцы видятся чуть ли не единственной командой, способной тормознуть ЦСКА. Еще способен удивить «Йокерит». Финны в этом сезоне уже нанесли армейцам болезненное поражение в Хельсинки. Неудача ЦСКА в игре с любой другой командой станет стопроцентной сенсацией. Ожидаемые проблемы первых недель чемпионата, когда главному тренеру Игорю Никитину просто было нужно время, чтобы разобраться со свалившимся в его руки богатством, похоже, позади. После настолько убедительных во всех смыслах матчей обсуждать с сарказмом проблемы ротации или отправки сборников для получения практики в ВХЛ как минимум неуместно.
«Магнитка», финалист Кубка Гагарина двух последних лет, несмотря на все свои старания, на фоне соперника имела откровенно жалкий вид. Меньше всего хочется разносить «Металлург» в пух и прах. Уральцев лихорадит с самых первых игр сезона. Проигранные третьи периоды в матчах с «Автомобилистом» и минским «Динамо» — 0:4 и 0:5 соответственно — давали не меньший повод задуматься о том, почему у команды имеются проблемы, чем нынешний разгром от ЦСКА. После таких матчей руководство, наверное, имеет право на любое решение. Мало кто удивится, если состоится отставка главного тренера.
Однако выставлять единственным козлом отпущения Илью Воробьева как минимум несправедливо. Ответственность с ним за результат в равной, если не в большей степени, обязан разделить вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. Он, на мой взгляд, является лучшим клубным менеджером в истории российского хоккея. Своими предыдущими достижениями Величкин заслужил право на ошибку. Но факты таковы — освежить состав после ухода ряда лидеров в прошлое межсезонье у него не получилось.
Приглашение защитника Никиты Пивцакина выглядит единственной удачей, если забыть о том факте, что его легко отпустил ЦСКА, где в иерархии игроков обороны он находился ближе к концу первого десятка. Не за горами тот день, когда закончит карьеру Сергей Мозякин. Ян Коварж всерьез задумывается о том, чтобы после окончания нынешнего сезона попробовать свои силы в НХЛ. В такой ситуации лучше всего работать на будущее и уже сейчас копить деньги, прикидывая, вокруг кого можно выстроить костяк команды на ближайшие годы.
Если у Величкина есть такой план, то надо ли поддаваться эмоциям? Процесс перестройки почти всегда протекает болезненно. В данной ситуации «Магнитке» и ее хозяину Виктору Рашникову остается только набраться терпения.