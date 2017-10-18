"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
«Югра» прервала победную серию «Амура» в КХЛ
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча, прошедшая в среду в
В следующем матче «Югра» 21 октября сыграет в гостях с московским «Спартаком», днем ранее «Амур» на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».
|Анатолий Емелин
|Андрей Мартемьянов
|Александр Шарыченков 64:16
|Юха Метсола
|1-й период
|Александр Горшков
|05:16
|06:42
|530 (В-М. Савинайнен)
|11:17
|Павел Шэн
|2-й период
|36:25
|Даниил Ильин (К. Беляев)
|3-й период
|Олег Ли
|40:23
|Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин)
|47:11
|Алексей Бывальцев (Д. Кузьмин, Вяч. Ушенин)
|49:16
|Олег Ли
|50:58
|Олег Ли
|50:58
|Овертайм
|61:50
|530
|Вячеслав Ушенин
|64:12
|М. Пестушко
|4
|Штрафное время
|18
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)