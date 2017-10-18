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20:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Югра» прервала победную серию «Амура» в КХЛ

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Ханты-мансийская «Югра» по буллитам обыграла хабаровский «Амур» во встрече регулярного чемпионата КХЛ, прервав 4-матчевую серию побед дальневосточного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу «Югры». В составе победителей шайбы забросили Тобиас Виклунд (7-я минута) и Даниил Ильин (37). У гостей отличились Владислав Ушенин (48) и Алексей Бывальцев (50). В серии буллитов победу хозяевам принес Максим Пестушко.

В следующем матче «Югра» 21 октября сыграет в гостях с московским «Спартаком», днем ранее «Амур» на выезде встретится с новосибирской «Сибирью».

Югра 3:2 Б
(1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Амур
18.10.2017, 17:00 Зрители: 2810 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Главные тренеры
Анатолий Емелин Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Шарыченков 64:16 Юха Метсола
1-й период
Александр Горшков 05:16
06:42 530 (В-М. Савинайнен)
11:17 Павел Шэн
2-й период
36:25 Даниил Ильин (К. Беляев)
3-й период
Олег Ли 40:23
Владислав Ушенин (Вяч. Ушенин) 47:11
Алексей Бывальцев (Д. Кузьмин, Вяч. Ушенин) 49:16
Олег Ли 50:58
Олег Ли 50:58
Овертайм
61:50 530
Вячеслав Ушенин 64:12
Серия буллитов - победный бросок
М. Пестушко
Статистика
4 Штрафное время 18
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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