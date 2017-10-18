«Югра» прервала победную серию «Амура» в КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Ханты-Мансийске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0) в пользу «Югры». В составе победителей шайбы забросили Тобиас Виклунд (7-я минута) и Даниил Ильин (37). У гостей отличились Владислав Ушенин (48) и Алексей Бывальцев (50). В серии буллитов победу хозяевам принес Максим Пестушко.