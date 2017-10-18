Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Раскрыт секрет брокколи
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада5
Слован1
Хоккей. КХЛ
17:00
КуньлуньБ2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
17:00
ЮграБ3
Амур2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг2
ЦСКА7
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс4
Адмирал3
Хоккей. НХЛ
19.10
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
19.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
19.10
Лос-Анджелес Кингз
Монреаль Канадиенс
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»
Россия вышла на третье место рейтинга УЕФА в текущем сезоне
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
20:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» по буллитам победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» по буллитам победили китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась победой «Трактора» со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Трактора» шайбы забросили Александр Рыбаков (9-я минута) и Виталий Кравцов (28), у «Куньлуня» отличились Войтек Вольский (11) и Алексей Поникаровский (14). В серии буллитов победу «Трактору» принес Ник Бэйлен.

Встреча была перенесена со 2 октября, номинальным хозяином льда была китайская команда.

Следующий матч «Трактор» проведет 20 октября на выезде с казанским «Ак Барсом». «Куньлунь» днем позже примет владивостокский «Адмирал».

Куньлунь 2:3 Б
(2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Трактор
18.10.2017, 17:00 Зрители: 7400 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Майк Кинэн Анвар Гатиятулин
Вратари
Магнус Хелльберг Василий Демченко
1-й период
07:08 Алексей Поникаровский
08:18 Алексей Поникаровский
Александр Рыбаков (М. Якуценя, Кир. Кольцов) 08:18
10:46 Войтек Вольски (Ж. Брюле, А. Костицын)
13:03 Алексей Поникаровский (К. Чипчура)
17:28 Брэндон Дефацио
2-й период
Александр Черников 20:13
Виталий Кравцов 27:09
3-й период
Александр Шаров 42:48
Александр Шаров 42:48
Серия буллитов - победный бросок
Н. Бэйлен
Статистика
6 Штрафное время 27
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»
Россия вышла на третье место рейтинга УЕФА в текущем сезоне
Взрослые игры для Медведевой: в Москве стартует серия «Гран-при»
Сын Шумахера нацелился на «Формулу-1»
ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Базелем»
ЦСКА заинтересован в переходе форварда «Црвены Звезды»
Алексис не пожал руки Венгеру на тренировке «Арсенала»
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь