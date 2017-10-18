«Трактор» по буллитам победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась победой «Трактора» со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Трактора» шайбы забросили Александр Рыбаков (9-я минута) и Виталий Кравцов (28), у «Куньлуня» отличились Войтек Вольский (11) и Алексей Поникаровский (14). В серии буллитов победу «Трактору» принес Ник Бэйлен.