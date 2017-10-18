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«Трактор» по буллитам победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Встреча, которая прошла в среду в Челябинске, завершилась победой «Трактора» со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Трактора» шайбы забросили Александр Рыбаков (9-я минута) и Виталий Кравцов (28), у «Куньлуня» отличились Войтек Вольский (11) и Алексей Поникаровский (14). В серии буллитов победу «Трактору» принес Ник Бэйлен.
Встреча была перенесена со 2 октября, номинальным хозяином льда была китайская команда.
Следующий матч «Трактор» проведет 20 октября на выезде с казанским «Ак Барсом». «Куньлунь» днем позже примет владивостокский «Адмирал».
|Майк Кинэн
|Анвар Гатиятулин
|Магнус Хелльберг
|Василий Демченко
|1-й период
|07:08
|Алексей Поникаровский
|08:18
|Алексей Поникаровский
|Александр Рыбаков (М. Якуценя, Кир. Кольцов)
|08:18
|10:46
|Войтек Вольски (Ж. Брюле, А. Костицын)
|13:03
|Алексей Поникаровский (К. Чипчура)
|17:28
|Брэндон Дефацио
|2-й период
|Александр Черников
|20:13
|Виталий Кравцов
|27:09
|3-й период
|Александр Шаров
|42:48
|Александр Шаров
|42:48
|Н. Бэйлен
|6
|Штрафное время
|27
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)