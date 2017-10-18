ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»
ТАСС, 18 октября. Московский ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 18 октября. Московский ЦСКА победил магнитогорский «Металлург» со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА отличились Кирилл Петров (2-я минута), Грег Скотт (4), Кирилл Капризов (8), Максим Шалунов (13), Алексей Марченко (23), Валерий Ничушкин (25), Никита Нестеров (47). За «Металлург» шайбы забросили Никита Пивцакин (5), Евгений Тимкин (26). Гол Капризова стал 100-м очком нападающего в КХЛ.
ЦСКА одержал девятую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции с 49 очками, «Металлург» — четвертое в Восточной конференции с 39 очками.
В следующем матче 21 сентября ЦСКА примет ярославский «Локомотив». «Металлург» 22 октября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».
В других матчах астанинский «Барыс» победил владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3,
|Металлург Мг
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2:7
(1:4, 1:2, 0:1)
|ЦСКА
|Илья Воробьев
|Игорь Никитин
|Василий Кошечкин 03:23 (И. Самсонов 03:23)
|Илья Сорокин
|1-й период
|Кирилл Петров (А. Попов)
|01:42
|03:09
|Ник Шос
|Грег Скотт (М. Шалунов, К. Капризов)
|03:23
|Кирилл Петров
|03:43
|04:39
|Никита Пивцакин (С. Мозякин, Я. Косов)
|Кирилл Капризов (С. Шумаков, М. Робинсон)
|07:30
|Максим Шалунов (Н. Нестеров, К. Капризов)
|12:47
|2-й период
|21:17
|Денис Казионов
|Алексей Марченко (К. Окулов)
|22:23
|Валерий Ничушкин (А. Попов, К. Петров)
|24:18
|Богдан Киселевич
|25:42
|25:53
|Евгений Тимкин (С. Мозякин, Н. Пивцакин)
|27:46
|Мэтт Эллисон
|Андрей Светлаков
|27:46
|Михаил Пашнин
|29:21
|39:45
|Илья Берестенников
|39:45
|Илья Берестенников
|3-й период
|Никита Нестеров (С. Шумаков)
|46:35
|Грег Скотт
|50:17
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)