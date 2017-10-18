ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Металлург»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА отличились Кирилл Петров (2-я минута), Грег Скотт (4), Кирилл Капризов (8), Максим Шалунов (13), Алексей Марченко (23), Валерий Ничушкин (25), Никита Нестеров (47). За «Металлург» шайбы забросили Никита Пивцакин (5), Евгений Тимкин (26). Гол Капризова стал 100-м очком нападающего в КХЛ.

ЦСКА одержал девятую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции с 49 очками, «Металлург» — четвертое в Восточной конференции с 39 очками.

В следующем матче 21 сентября ЦСКА примет ярославский «Локомотив». «Металлург» 22 октября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».