Дубль Найджела Доуса принес «Барысу» победу над «Адмиралом»
Хоккеисты «Барыса» одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 18 октября, в Астане и завершилась со счетом 4:3.
Героем матча стал нападающий Найджел Доус, который пропустил две недели
Также у «Барыса» на 32-й минуте отличился Максим Семенов, а на 35-й — Талгат Жайлауов. На четыре шайбы хозяев «Адмирал» трижды находил ответ. На восьмой минуте Джонатан Райт реализовал большинство, на 47-й отличился Джонатан Блум, а на 57-й — Роберт Саболич.
C 40 очками «Барыс» теперь находится на третьем месте в Восточной конференции, а «Адмирал», у которого 23 балла, в этом же дивизионе идет на 12-й строчке.
Теперь «Барысу» предстоит гостевая серия из четырех матчей. В первом из них 21 октября команда Евгения Корешкова в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».
|Евгений Корешков
|Фредрик Стиллман
|Хенрик Карлссон
|Никита Серебряков 40:00 (И. Бобков 40:00-58:37)
|1-й период
|06:38
|Найджел Доус (М. Фраттин, К. Даллмэн)
|06:46
|Антон Сагадеев
|Джеймс Райт (Р. Саболич, В.. Ткачев)
|07:29
|Самвел Мнацян
|11:49
|16:53
|2-й период
|20:51
|Мэтт Фраттин
|31:49
|Дмитрий Шевченко (К. Пушкарев, М. Семенов)
|34:13
|Талгат Жайлауов (М. Фраттин, Л. Вей)
|35:04
|Кевин Даллмэн
|Оскар Бартулис
|37:28
|Дамир Жафяров
|37:28
|38:56
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей)
|3-й период
|Джонатон Блум (П. Макаренко, О. Бартулис)
|46:23
|Самвел Мнацян
|46:33
|52:41
|Роман Савченко
|Роберт Саболич (Дж. Райт, С. Мнацян)
|56:54
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)