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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Найджела Доуса принес «Барысу» победу над «Адмиралом»

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 18 октября, в Астане и завершилась со счетом 4:3.

Героем матча стал нападающий Найджел Доус, который пропустил две недели из-за травмы. Возвратившийся в строй капитан «Барыса» оформил дубль: на на седьмой минуте он забил в равных составах, а на 39-й — в большинстве.

Также у «Барыса» на 32-й минуте отличился Максим Семенов, а на 35-й — Талгат Жайлауов. На четыре шайбы хозяев «Адмирал» трижды находил ответ. На восьмой минуте Джонатан Райт реализовал большинство, на 47-й отличился Джонатан Блум, а на 57-й — Роберт Саболич.

C 40 очками «Барыс» теперь находится на третьем месте в Восточной конференции, а «Адмирал», у которого 23 балла, в этом же дивизионе идет на 12-й строчке.

Теперь «Барысу» предстоит гостевая серия из четырех матчей. В первом из них 21 октября команда Евгения Корешкова в Нижнем Новгороде встретится с «Торпедо».

Барыс 4:3
(1:1, 3:0, 0:2)
Адмирал
18.10.2017, 16:30 Зрители: 5487 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Евгений Корешков Фредрик Стиллман
Вратари
Хенрик Карлссон Никита Серебряков 40:00 (И. Бобков 40:00-58:37)
1-й период
06:38 Найджел Доус (М. Фраттин, К. Даллмэн)
06:46 Антон Сагадеев
Джеймс Райт (Р. Саболич, В.. Ткачев) 07:29
Самвел Мнацян 11:49
16:53
2-й период
20:51 Мэтт Фраттин
31:49 Дмитрий Шевченко (К. Пушкарев, М. Семенов)
34:13 Талгат Жайлауов (М. Фраттин, Л. Вей)
35:04 Кевин Даллмэн
Оскар Бартулис 37:28
Дамир Жафяров 37:28
38:56 Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей)
3-й период
Джонатон Блум (П. Макаренко, О. Бартулис) 46:23
Самвел Мнацян 46:33
52:41 Роман Савченко
Роберт Саболич (Дж. Райт, С. Мнацян) 56:54
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Дубль Найджела Доуса принес "Барысу" победу над "Адмиралом"
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