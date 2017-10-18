Дубль Найджела Доуса принес «Барысу» победу над «Адмиралом»

Игра регулярного чемпионата проходила сегодня, 18 октября, в Астане и завершилась со счетом 4:3.

Героем матча стал нападающий Найджел Доус, который пропустил две недели из-за травмы. Возвратившийся в строй капитан «Барыса» оформил дубль: на на седьмой минуте он забил в равных составах, а на 39-й — в большинстве.

Также у «Барыса» на 32-й минуте отличился Максим Семенов, а на 35-й — Талгат Жайлауов. На четыре шайбы хозяев «Адмирал» трижды находил ответ. На восьмой минуте Джонатан Райт реализовал большинство, на 47-й отличился Джонатан Блум, а на 57-й — Роберт Саболич.

C 40 очками «Барыс» теперь находится на третьем месте в Восточной конференции, а «Адмирал», у которого 23 балла, в этом же дивизионе идет на 12-й строчке.