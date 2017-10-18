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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Дуайер: Встреча с Лукашенко — наивысшая точка моего пребывания в Беларуси

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о встрече с президентом Беларуси, своей страсти к хоккею и запоминающемся моменте в карьере.

Источник: РИА "Новости"

«Это большое событие для меня — первый раз встретился с президентом страны. Президент Беларуси Лукашенко произвёл на меня большое впечатление. Видно, что это человек с сильной позицией, со стержнем. Он очень волнуется за спорт — и это хорошо. И для «Динамо», и для сборной Беларуси президент делает многое. Он смотрит матчи, беспокоится за результат — это дорогого стоит. Возможно, это пока наивысшая точка моего пребывания в Беларуси. Я знаю, что Александр Григорьевич играет в хоккей. Мне много об этом рассказывали.

У меня всегда была страсть к хоккею. Я смотрел канадский хоккей в детстве и хотел на лёд. Хотелось быть Уэйном Гретцки, когда вырасту. Хотелось играть в «Торонто» или зажигать за «Монреаль». Это были мои мечты — играть в НХЛ. Хоккей на меня повлиял в самом раннем возрасте. Рад, что моя мечта сбылась.

Я хорошо помню свой первый матч в НХЛ, помню последний матч карьеры. Это очень эмоциональные моменты. Но есть один эпизод, который я запомнил даже больше, чем дебют в НХЛ. Мне тогда было 13 или 14 лет — не помню точно. И это была моя первая игра на переполненной 15-тысячной арене в Квебеке — какой-то международный детский турнир. Я помню, что мы играли против команды из Торонто в субботу вечером. Я очень сильно волновался. Аж трясло! Мы доиграли до буллитов. И решающий бросок в нашей команде должен был исполнять я. Вместо того чтобы сосредоточиться на игре, меня очень заинтересовала… шайба. Дело в том, что тренировались мы обычными чёрными шайбами. А на турнире у нас была красивая: с рекламной наклейкой «Le lait» — молоко в переводе с французского. И мне так эта шайба понравилась, так понравилась эта наклейка! Я залип на ней — такой нервный подъём был. В итоге я разогнался и всё продолжал смотреть на эту наклейку. «Очнулся» я уже перед воротами: бросить успел, но шайба улетела мимо, — цитирует тренера «Трибуна».

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