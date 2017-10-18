Дуайер: Встреча с Лукашенко — наивысшая точка моего пребывания в Беларуси
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о встрече с президентом Беларуси, своей страсти к хоккею и запоминающемся моменте в карьере.
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о встрече с президентом Беларуси, своей страсти к хоккею и запоминающемся моменте в карьере.
«Это большое событие для меня — первый раз встретился с президентом страны. Президент Беларуси Лукашенко произвёл на меня большое впечатление. Видно, что это человек с сильной позицией, со стержнем. Он очень волнуется за спорт — и это хорошо. И для «Динамо», и для сборной Беларуси президент делает многое. Он смотрит матчи, беспокоится за результат — это дорогого стоит. Возможно, это пока наивысшая точка моего пребывания в Беларуси. Я знаю, что Александр Григорьевич играет в хоккей. Мне много об этом рассказывали.
У меня всегда была страсть к хоккею. Я смотрел канадский хоккей в детстве и хотел на лёд. Хотелось быть Уэйном Гретцки, когда вырасту. Хотелось играть в «Торонто» или зажигать за «Монреаль». Это были мои мечты — играть в НХЛ. Хоккей на меня повлиял в самом раннем возрасте. Рад, что моя мечта сбылась.
Я хорошо помню свой первый матч в НХЛ, помню последний матч карьеры. Это очень эмоциональные моменты. Но есть один эпизод, который я запомнил даже больше, чем дебют в НХЛ. Мне тогда было 13 или 14 лет — не помню точно. И это была моя первая игра на переполненной 15-тысячной арене в Квебеке —