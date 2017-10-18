Дуайер: Встреча с Лукашенко — наивысшая точка моего пребывания в Беларуси

«Это большое событие для меня — первый раз встретился с президентом страны. Президент Беларуси Лукашенко произвёл на меня большое впечатление. Видно, что это человек с сильной позицией, со стержнем. Он очень волнуется за спорт — и это хорошо. И для «Динамо», и для сборной Беларуси президент делает многое. Он смотрит матчи, беспокоится за результат — это дорогого стоит. Возможно, это пока наивысшая точка моего пребывания в Беларуси. Я знаю, что Александр Григорьевич играет в хоккей. Мне много об этом рассказывали.

Я хорошо помню свой первый матч в НХЛ, помню последний матч карьеры. Это очень эмоциональные моменты. Но есть один эпизод, который я запомнил даже больше, чем дебют в НХЛ. Мне тогда было 13 или 14 лет — не помню точно. И это была моя первая игра на переполненной 15-тысячной арене в Квебеке — какой-то международный детский турнир. Я помню, что мы играли против команды из Торонто в субботу вечером. Я очень сильно волновался. Аж трясло! Мы доиграли до буллитов. И решающий бросок в нашей команде должен был исполнять я. Вместо того чтобы сосредоточиться на игре, меня очень заинтересовала… шайба. Дело в том, что тренировались мы обычными чёрными шайбами. А на турнире у нас была красивая: с рекламной наклейкой «Le lait» — молоко в переводе с французского. И мне так эта шайба понравилась, так понравилась эта наклейка! Я залип на ней — такой нервный подъём был. В итоге я разогнался и всё продолжал смотреть на эту наклейку. «Очнулся» я уже перед воротами: бросить успел, но шайба улетела мимо, — цитирует тренера «Трибуна».