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16:55 (мск), источник: Р-Спорт

Никитин и пропустивший месяц Кравцов сыграют за «Трактор» в матче с ХК «Куньлунь»

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник Никита Никитин и пропустивший последний месяц из-за травмы форвард Виталий Кравцов сыграют за «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ против китайского «Куньлуня», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе челябинского клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Трактор» в среду сыграет в Челябинске против «Куньлуня».

Никитин, подписавший контракт с «Трактором» в начале октября, пропустил последнюю игру против московского ЦСКА (0:3). Кравцов не играл с 17 сентября, когда получил травму в матче против петербургского СКА (0:5).

«Трактор» занимает девятое место в Восточной конференции, «Куньлунь» — восьмое.

Куньлунь
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