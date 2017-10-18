Никитин и пропустивший месяц Кравцов сыграют за «Трактор» в матче с ХК «Куньлунь»

«Трактор» в среду сыграет в Челябинске против «Куньлуня».

Никитин, подписавший контракт с «Трактором» в начале октября, пропустил последнюю игру против московского ЦСКА (0:3). Кравцов не играл с 17 сентября, когда получил травму в матче против петербургского СКА (0:5).