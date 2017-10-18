"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
Никитин и пропустивший месяц Кравцов сыграют за «Трактор» в матче с ХК «Куньлунь»
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
«Трактор» в среду сыграет в Челябинске против «Куньлуня».
Никитин, подписавший контракт с «Трактором» в начале октября, пропустил последнюю игру против московского ЦСКА (0:3). Кравцов не играл с 17 сентября, когда получил травму в матче против петербургского СКА (0:5).
«Трактор» занимает девятое место в Восточной конференции, «Куньлунь» — восьмое.