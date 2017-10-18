«За игру Наиля не стыдно». Отец Якупова доволен прогрессом сына в «Колорадо»
Директор «Нефтехимика» Раил Якупов после поражения от СКА критиковал состав нижнекамцев и радовался результатам сына в НХЛ.
Директор «Нефтехимика» Раил Якупов после поражения от СКА критиковал состав нижнекамцев и радовался результатам сына в НХЛ.
«Удачи Ягру в «Калгари»
Одна из составляющих достойного выступления «Нефтехимика» в Петербурге — игра Ильи Ежова. Из 40 бросков он отразил 36. После матча вратарь не выглядел слишком расстроенным и хриплым голосом рассказывал журналистам, как «Нефтехимику» в отличие от СКА не хватает запаса. По ходу интервью Ежов дважды прерывался, чтобы пообщаться с семьей своего главного обидчика по матчу. Речь о Викторе Тихонове, забившем ему два гола. И с хоккеистом, и с его женой Илья разговаривал не на русском языке.
— Он живет в Калифорнии, я вырос в Канаде, и нам удобнее говорить
Пока вратарь разговаривал с журналистами, в тренерской комнате тотальный разбор устраивали Андрей Назаров и Раил Якупов. Так можно судить по времени, которое они там провели. И в отличие от Ежова им точно было не до улыбок.
В СКА происходит
— За хорошие игры очки не дают, к сожалению, — справедливо посетовал Якупов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
— Вам понятно, почему последняя пятиминутка получилась провальной?
— А вы видели, кто у нас в защите играет? — чуть поднял тон руководитель «Нефтехимика». — Они в прошлом году в Высшую лигу не попадали вообще.
— Полагаете, дело только в уровне игроков?
— Вы сами видели. За пять минут до конца нужно было просто выбрасывать шайбу из зоны. Мы не смогли, вот и все. Я не могу никого винить, мы полностью довольны самоотдачей, но что можно поделать, если такой уровень игроков? Повторюсь, претензий никому не могу предъявить.
— Ягр бы сейчас пригодился.
— Яромира нет у нас в команде, мы эту тему закрыли. Он выбрал «Калгари», удачи ему там.
«Наилю все нравится в «Колорадо»
— Чеда Рау и Дэна Секстона не хватало в Петербурге?
— Я так не считаю. Мы здорово сыграли без них. Когда они выйдут, будем говорить о них. Сейчас играем теми людьми, которые у нас есть.
— Когда они вернутся?
— Надеемся, что в самое ближайшее время.
— Вы не раз уже сказали про уровень состава. Связываете с этим большое количество поражений в последних играх?
— Нет, мы бьемся в каждой игре. Не было ни одного матча — если только поражение в Уфе 0:6 — где команда не заслуживала очков. В каждой встрече мы должны были зарабатывать хоть одно очко.
— Романа Граборенко обменяли в «Куньлунь». Почему?
— Легионер должен играть на голову сильнее. Вот и все. Он хороший парень, сыграл 17 матчей, но на месте легионера должен быть человек, который сильнее.
— Этот самый легионер будет?
— Все может быть. Мы над этим работаем.
— Стоит ждать обменов?
— Мы ежедневно — можно сказать, ежечасно — находимся на телефоне. Ищем человека, который,
— Нельзя не спросить про вашего сына Наиля. Наверняка смотрите его игры за «Колорадо».
— У Наиля все отлично. Они хорошо стартанули. Ему там нравится. Мне не стыдно за то, как он играет. Пусть двигается дальше.
— Летом права на Наиля перешли к СКА. Смотря матч, думали, какой могла быть его роль у армейцев?
— Сейчас я бы хотел, чтобы он играл за «Колорадо».