«За игру Наиля не стыдно». Отец Якупова доволен прогрессом сына в «Колорадо»

Источник: Советский спорт

«Удачи Ягру в «Калгари»

Одна из составляющих достойного выступления «Нефтехимика» в Петербурге — игра Ильи Ежова. Из 40 бросков он отразил 36. После матча вратарь не выглядел слишком расстроенным и хриплым голосом рассказывал журналистам, как «Нефтехимику» в отличие от СКА не хватает запаса. По ходу интервью Ежов дважды прерывался, чтобы пообщаться с семьей своего главного обидчика по матчу. Речь о Викторе Тихонове, забившем ему два гола. И с хоккеистом, и с его женой Илья разговаривал не на русском языке.

— Он живет в Калифорнии, я вырос в Канаде, и нам удобнее говорить по-английски, — объяснял Ежов. — Моя жена общается на английском. Когда мы вместе ужинали, всегда говорили на этом языке, чтобы все понимали. Привычка.

Пока вратарь разговаривал с журналистами, в тренерской комнате тотальный разбор устраивали Андрей Назаров и Раил Якупов. Так можно судить по времени, которое они там провели. И в отличие от Ежова им точно было не до улыбок.

В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет, но для КХЛ только лучше.

— За хорошие игры очки не дают, к сожалению, — справедливо посетовал Якупов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

— Вам понятно, почему последняя пятиминутка получилась провальной?

— А вы видели, кто у нас в защите играет? — чуть поднял тон руководитель «Нефтехимика». — Они в прошлом году в Высшую лигу не попадали вообще.

— Полагаете, дело только в уровне игроков?

— Вы сами видели. За пять минут до конца нужно было просто выбрасывать шайбу из зоны. Мы не смогли, вот и все. Я не могу никого винить, мы полностью довольны самоотдачей, но что можно поделать, если такой уровень игроков? Повторюсь, претензий никому не могу предъявить.

— Ягр бы сейчас пригодился.

— Яромира нет у нас в команде, мы эту тему закрыли. Он выбрал «Калгари», удачи ему там.

«Наилю все нравится в «Колорадо»

— Чеда Рау и Дэна Секстона не хватало в Петербурге?

— Я так не считаю. Мы здорово сыграли без них. Когда они выйдут, будем говорить о них. Сейчас играем теми людьми, которые у нас есть.

— Когда они вернутся?

— Надеемся, что в самое ближайшее время.

— Вы не раз уже сказали про уровень состава. Связываете с этим большое количество поражений в последних играх?

— Нет, мы бьемся в каждой игре. Не было ни одного матча — если только поражение в Уфе 0:6 — где команда не заслуживала очков. В каждой встрече мы должны были зарабатывать хоть одно очко.

— Романа Граборенко обменяли в «Куньлунь». Почему?

— Легионер должен играть на голову сильнее. Вот и все. Он хороший парень, сыграл 17 матчей, но на месте легионера должен быть человек, который сильнее.

— Этот самый легионер будет?

— Все может быть. Мы над этим работаем.

— Стоит ждать обменов?

— Мы ежедневно — можно сказать, ежечасно — находимся на телефоне. Ищем человека, который, во-первых, подходит по стилю, а во-вторых, подойдет мастерством.

— Нельзя не спросить про вашего сына Наиля. Наверняка смотрите его игры за «Колорадо».

— У Наиля все отлично. Они хорошо стартанули. Ему там нравится. Мне не стыдно за то, как он играет. Пусть двигается дальше.