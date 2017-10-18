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15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

WHL подтвердила переход Лукина в «Салават Юлаев»

Западная хоккейная лига объявила о переходе нападающего «Трай-Сити» Владислава Лукина в «Салават Юлаев».

Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация о том, что соглашение 20-летнего форварда с командой из Уфы будет рассчитано на два года, оно будет носить двусторонний характер.

Напомним, Лукин выступал за «Трай-Сити» на протяжении трех сезонов. За это время он принял участие в 183 матчах регулярных чемпионатов, набрав 118 (54+64) очка.

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