Таких триумфов у москвичей было не так уж много.
WHL подтвердила переход Лукина в «Салават Юлаев»
Западная хоккейная лига объявила о переходе нападающего «Трай-Сити» Владислава Лукина в «Салават Юлаев».
Западная хоккейная лига объявила о переходе нападающего «Трай-Сити» Владислава Лукина в «Салават Юлаев».
Ранее появилась информация о том, что соглашение 20-летнего форварда с командой из Уфы будет рассчитано на два года, оно будет носить двусторонний характер.
Напомним, Лукин выступал за «Трай-Сити» на протяжении трех сезонов. За это время он принял участие в 183 матчах регулярных чемпионатов, набрав 118 (54+64) очка.