ХК «Витязь» заключил двухлетний контракт с хорватским форвардом Рендуличем

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Пощечина":Севильская газета о разгромном поражении от "Спартака"
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Слован
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсОТ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз3
Каролина Харрикейнз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз3
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Джерси ДэвилзБ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз0
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ4
Питтсбург Пингвинз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз5
Флорида Пантерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз0
Торонто Мэйпл Ливз2
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
Испанские СМИ: «Оглушительная затрещина и унижение»
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
10«Краснодар» уступил ЦСКА
12:04 (мск), источник: Р-Спорт

ХК «Витязь» заключил двухлетний контракт с хорватским форвардом Рендуличем

Хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт, рассчитанный на два сезона, с хорватским нападающим Борной Рендуличем, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе подмосковного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Агентство «Р-Спорт» в понедельник сообщало, что Рендулич продолжит карьеру в «Витязе». 25-летний форвард начинал сезон в финском клубе «Пеликанс», где в 14 матчах набрал 8 очков (5 голов и 3 передачи). С 2014 по 2017 год игрок находился в системе клубов НХЛ «Колорадо» и «Ванкувер», за это время он провел в лиге 15 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

На данный момент в составе подмосковного клуба пять легионеров: швед Никлас Бурстрём, финны Ессе Манкинен и Яакко Риссанен, чехи Роман Хорак и Войтех Мозик. Согласно регламенту КХЛ в заявку на матч допускается включение российскими клубами пяти легионеров.

«Витязь» проиграл последние пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, команда занимает десятое место в Западной конференции.

Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
Испанские СМИ: «Оглушительная затрещина и унижение»
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Каррера: Мы ведь не против детского сада играли
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь