ХК «Витязь» заключил двухлетний контракт с хорватским форвардом Рендуличем
Хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт, рассчитанный на два сезона, с хорватским нападающим Борной Рендуличем, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт, рассчитанный на два сезона, с хорватским нападающим Борной Рендуличем, сообщили агентству «Р-Спорт» в
Агентство «Р-Спорт» в понедельник сообщало, что Рендулич продолжит карьеру в «Витязе». 25-летний форвард начинал сезон в финском клубе «Пеликанс», где в 14 матчах набрал 8 очков (5 голов и 3 передачи). С 2014 по 2017 год игрок находился в системе клубов НХЛ «Колорадо» и «Ванкувер», за это время он провел в лиге 15 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
На данный момент в составе подмосковного клуба пять легионеров: швед Никлас Бурстрём, финны Ессе Манкинен и Яакко Риссанен, чехи Роман Хорак и Войтех Мозик. Согласно регламенту КХЛ в заявку на матч допускается включение российскими клубами пяти легионеров.
«Витязь» проиграл последние пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, команда занимает десятое место в Западной конференции.