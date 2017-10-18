ХК «Витязь» заключил двухлетний контракт с хорватским форвардом Рендуличем

Агентство «Р-Спорт» в понедельник сообщало, что Рендулич продолжит карьеру в «Витязе». 25-летний форвард начинал сезон в финском клубе «Пеликанс», где в 14 матчах набрал 8 очков (5 голов и 3 передачи). С 2014 по 2017 год игрок находился в системе клубов НХЛ «Колорадо» и «Ванкувер», за это время он провел в лиге 15 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.