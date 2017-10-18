Воробьев vs Никитин. Дубль первый. Превью игрового дня в КХЛ

Источник: Советский спорт

Да и вообще три ближайших матча ЦСКА — в Магнитогорске, дома с «Локомотивом» и СКА — должны дать ответы на многие вопросы. Если красно-синие выдержат испытание фаворитами, то у Никитина развяжутся руки. А в случае неудачи поднимется второй вал тренерской критики на набившую оскомину тему «Зачем так много в команде игроков?».

Говоря о противостоянии «Магнитки» и ЦСКА, в первую очередь вспоминаем финал плей-офф-2016, выигранный сталеварами 4−3. По словам Никитина, тогда армейцы не справились с двумя игроками — Сергеем Мозякиным и вратарем Василием Кошечкиным. Напомню, Данис Зарипов в той серии выглядел смертельно уставшим. Он не играл, а скорее подыгрывал партнерам.

К слову, роковую допинг-пробу, давшую положительный результат, Зарипов сдал 29 января 2017 года после московского матча с ЦСКА.

Соперники подходят к сшибке в бодром настроении. Воробьев в последних матчах пошел на эксперимент и развел Мозякина и центрфорварда Яна Коваржа по разным звеньям, выпуская их вместе только в бригаде большинства. А бригада эта весьма интересная — там и силовик Евгений Тимкин, и Ярослав Косов, и всего одни защитник — Никита Пивцакин. Перейдя по ходу сезона из ЦСКА, герой Баффало-2011 (чемпион мира среди молодежи) в Магнитогорске наточил клюшку, в предыдущем матче со «Слованом» дважды реализовал численное преимущество и готов продолжить голевое пиршество сегодня.

Забил словакам еще один экс-армеец Игорь Григоренко, от которого ЦСКА отказался после чемпионского сезона-2015/16.

А Коварж, который в этом чемпионате бледная тень себя прежнего, выиграл в поединке с Братиславой все 14 вбрасываний!

О Мозякине хочется говорить и говорить. От капитана «Магнитки» после фантастического прошлого сезона ждут если не полтинника голов, то 30−40. Сергей сейчас идет по солидному бомбардирскому графику — 24 (12+12) очка в 22 матчах. В последнее время его игровое время сократилось. Но с аутсайдером «Слованом» великолепная «десятка» провел на льду привычные 22 с копейками минуты.

О плей-офф-2016 и роли в чемпионстве Мозякина мы уже вспомнили, в прошлом сезоне кэп «сталеваров» трижды в двух матчах поразил ворота ЦСКА, где он начинал яркую карьеру и дорос до сборной. На сегодняшний день на счету главного бомбардира отечественных чемпионатов 491 гол. До космической планки «500» осталось всего девять разящих бросков. Ждем…