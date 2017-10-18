Хабаровский «Амур» попробует продлить серию побед в матче против «Югры»
Очередная выездная игра пройдёт в
Очередная выездная игра пройдёт в
Хабаровская хоккейная команда «Амур» продолжит выездную серию матчем в
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в последней встрече, которую «тигры» провели в Астане, они обыграли местный «Барыс» со счётом 3:1 и довели свою успешную серию игр до четырёх побед. Соперник хабаровчан находится в числе лидеров конференции, но это не помешало гостям взять над ними верх, хотя в первом периоде команды показывали равный хоккей. Сейчас «Амур» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 28 очками, от зоны
«Югра» выходит на матч против «тигров» после игры против «Автомобилиста» на их арене, где гости уступили в овертайме.
Матч «Амура» против