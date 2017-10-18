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04:12 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» попробует продлить серию побед в матче против «Югры»

Очередная выездная игра пройдёт в Ханты-Мансийске.

Хабаровская хоккейная команда «Амур» продолжит выездную серию матчем в Ханты-Мансийске. Им предстоит встретиться с «Югрой» — аутсайдерами Восточной конференции КХЛ. В случае победы беспроигрышная серия дальневосточников достигнет пяти матчей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в последней встрече, которую «тигры» провели в Астане, они обыграли местный «Барыс» со счётом 3:1 и довели свою успешную серию игр до четырёх побед. Соперник хабаровчан находится в числе лидеров конференции, но это не помешало гостям взять над ними верх, хотя в первом периоде команды показывали равный хоккей. Сейчас «Амур» находится на десятой строчке в турнирной таблице с 28 очками, от зоны плей-офф его отделяет семь очков. Его защита усилилась 19-летним игроком «Металлурга» Марком Янчевским.

«Югра» выходит на матч против «тигров» после игры против «Автомобилиста» на их арене, где гости уступили в овертайме. Ханты-мансийским игрокам удалось открыть счёт, а затем — держать преимущество практически до конца основного времени, но на его исходе соперник всё же смог перевести матч в дополнительную пятиминутку. В итоге команда заняла 13 место в турнирной таблице, в её активе сейчас 22 очка.

Матч «Амура» против ханты-мансийских хоккеистов пройдёт 19 октября в полночь по хабаровскому времени. Игроки скрестят клюшки в культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра».

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