СКА надоели сенсации. «Йокерит» ждет

Источник: Спорт-Экспресс

Уже в субботу они встретятся с «Йокеритом», выигравшим во вторник 15-й раз кряду.

СКА — НЕФТЕХИМИК — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Авцин — 7 (бол., Шарипзянов, Нестрашил), 12:27 — 0:1. Коскиранта — 2 (В. Тихонов, Рыков), 16:03 — 1:1. Авцин — 7 (бол., Куликов), 22:18 — 1:2. Кетов — 4 (Войнов), 45:45 — 2:2. В. Тихонов — 4 (Хафизуллин, Каблуков), 55:24 — 3:2. В. Тихонов — 5 (п. Авцин — 7 (бол., Хафизуллин, Плотников), 59:42 — 4:2. Калинин — 8, 59:52 — 5:2. Вратари: Шестеркин — Ежов (59:35 — 59:42). Штраф: 4 — 6. Броски: 41 (13+13+15) — 21 (8+8+5). Судьи: Беляев, Раводин. 17 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 11 307 зрителей.

ЙОКЕРИТ — АК БАРС — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Авцин — 7 (бол., Регин, Н. Йенсен), 7:05 — 1:0. Пильстрем — 3 (Анттила, Марьямяки), 11:03 — 2:0. Секач — 7 (Ландер), 50:50 — 2:1. Анттила — 5 (Ниеми, Й. Б. Йенсен), 56:25 — 3:1. Вратари: Запольски — Гарипов (58:21). Штраф: 10 — 12. Броски: 35 (14+15+6) — 28 (2+10+16). Судьи: Ержабек, Сидоренко. 17 октября. Хельсинки. Hartwall Arena. 10 252 зрителя.

Игорь ЕРОНКО

из Санкт-Петербурга.

«Сочи» оказал нашей лиге большую услугу. Если зверя можно ранить — значит можно его и убить. Все вдруг поняли, что петербургский монстр — и не монстр вовсе. Классная команда, кто бы спорил, но играть-то с ней можно.

Харийс Витолиньш на утренней раскатке признавался, что таких матчей, как с «Ак Барсом», СКА, не хватает. Что ж, теперь их определенно станет больше. «Нефтехимик» лишь укрепит всех во мнении, что проигрывать армейцам еще до матча, как это часто бывало по ходу их рекордной победной серии, — дело гиблое. И что неустанной работой вполне можно компенсировать разрыв в мастерстве. Даже если «ты в ж… пе», как говорил Андрей Назаров после победы над московским «Динамо», сетуя на травмы трех основных игроков. И заявлял, что нижнекамцы едут в Санкт-Петербург клубом ВХЛ.

На самом-то деле — он не так уж далек от истины. Глядя на состав «Нефтехимика», невозможно не умиляться. Не сплошь «ноунеймы», конечно, но обыватель многие фамилии услышит едва ли не впервые. Да и опыта «вышки» у парней Назарова хватает. Некоторые именно оттуда и пришли. И всего три человека — из полевых — старше 1991 года рождения. Девять человек 1994-го и моложе. Весьма необычно.

Назарова не назовешь маститым тренером, в звездном окружении ему трудно ужиться, но ему точно не откажешь в умении мотивировать игроков, «выбивая из них высшую лигу». Та легендарная запись речи Андрея Викторовича из раздевалки в период его работы в «Барысе» здорово его характеризует. Как рассказывал Пахрудин Гимбатов, поработавший с ним в «Северстали», главный тренер нижнекамцев идеально видит роль игрока. Словно сканер.

— Он заставлял меня драться и пользоваться габаритами, — признавался Гимбатов. — А я хотел роль «игровичка». И где я в итоге оказался? К нему стоит прислушиваться. Он плохого не посоветует и не пожелает. И использует твои лучшие качества по максимуму.

Стоит признать, что «Нефтехимик» — идеальная команда для Назарова. Команда ролевиков. Которым он и находит оптимальные роли, заставляя работать на полную катушку. У нижнекамцев прекрасное соотношение удалений — соперников штрафуют намного чаще. Потому что банда у него дисциплинированная и никогда не выключает ног.

Конечно, глядя на «волков», трудно получить эстетическое наслаждение. Полет мысли тоже не наблюдается. Хоккей очень простой. Много игры под воротами. Очень много — единоборств. Но с имеющимся материалом только так и можно добиваться результата. Результат этот говорит сам за себя: «Нефтехимик» в семи очках от лидера «Востока» «Ак Барса». При несопоставимом составе. Зато приятно смотреть на то, как Назаров работает на лавке. Как четко действует на сменах.

Ну не может ни один игрок нижнекамцев исполнить такую передачу, какую исполнил Вячеслав Войнов, выводя Евгения Кетова «1 в 0». Копать могут. Ковырять. Вот и копают и ковыряют. Заковыривают. Затащить СКА в овертайм «Нефтехимик» мог. Но выдержать предложенные темп, уровень агрессии и объем катания на протяжении 60 минут трудновато. А забить больше мастерства не хватило, хотя можно было.