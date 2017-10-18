Защитник «Динамо» сломал своего же вратаря. Плохо обоим
Алексей ШЕВЧЕНКО побывал в раздевалке
Алексей ШЕВЧЕНКО побывал в раздевалке
«ДИНАМО» БЕРЕТ ЛЮДЕЙ ИЗ ECHL.
Заходить в раздевалку «Динамо» после таких игр — мучительно больно. Вроде бы идешь к хорошо знакомым игрокам, но видишь их глаза и понимаешь, что лучше не лезть. Не в смысле, что неудобно или страшно. А в смысле — ну что они скажут в очередной раз?
— Не смогли, старались, но не повезло.
Кажется, что именно эти слова произносил Илья Никулин.
Конечно, журналисты попытались подойти к Андрею Кутейкину, который и вратаря своего выбил из строя, и в пропущенной шайбе был отчасти виноват. Но Андрей помотал головой, сел на свое место мрачный, что даже
Нет, понятно, что профессионалы в любом случае должны оставаться профи, но, зная, что происходило с командой последние пару дней, можно войти в положение. Хотя бы раз. А самое главное, что говорить было не о чем.
— Мы на один балл наиграли, — сказал после игры Владимир Воробьев. — Но…
Тренеру тоже непросто. Теперь уже руководители точно начнут активные переговоры с потенциальными кандидатами, но это будет неправильно. От начальства ждешь помощи, но вместо этого узнаешь, что просмотровый контракт с клубом подписал нападающий Александр Федосеев.
Это тот Федосеев, который в прошлом году играл в ECHL, но не сумел доиграть до конца сезона. Этот тот форвард, который этим летом был на просмотре в «Сарыарке», но не подошел команде Высшей лиги. Как он может помочь «Динамо»?
В ВОРОТА «ДИНАМО» ЗАБИВАЮТ БЫВШИЕ ДИНАМОВЦЫ.
И подходить с этим вопросом к главному тренеру тоже бессмысленно. Не он же приглашает людей на просмотр.
Сразу после игры возле раздевалки «Динамо» бегали сотрудники скорой помощи и, казалось, что вратаря Ивана Бочарова госпитализируют с сотрясением мозга. Гуляя по раздевалке, мы видели, что в кабинете доктора он лежит под капельницей. В третьем периоде в него на скорости врезался собственный партнер — Кутейкин.
Прошло примерно сорок минут и Иван вышел из раздевалки сам.
— Как вы? — кинулся я к нему.
— Нормально, — улыбнулся Иван. — Давайте в следующий раз поговорим.
— У меня только один вопрос, — обнадеживаю вратаря. — Как меня зовут?
— Алексей, — Бочаров довольно быстро среагировал, хотя мне показалось, что он потратил лишние секунды на ответ. А ведь мы с ним говорили до матча.
— Все со мной нормально, — крикнул он. — Пропущу несколько дней.
Лишь бы не две недели, как предположил Владимир Воробьев.
Остальные хоккеисты проходили мимо меня задумчивыми. К раздевалке хозяев подошел Глеб Кузьмин из «Салавата Юлаева», который забросил свою первую шайбу в КХЛ. И как раз в ворота своего бывшего клуба.
— Вам хоть немного стыдно? — начал корить я. — Клуб давал вам хоккейное образование. Клюшки. Давал клюшки?
— И неплохие, — поддакнул Глеб.
— А вы ему забиваете.
— Но я же в «Салавате Юлаеве» играю, — пожал плечами Кузьмин.
И правда. Сколько же человек новое руководство «Динамо» распустило по свету, не став погашать долг по зарплате за два месяца? 42 человека пропали! Сейчас бы не было кадровых проблем, а клуб не предлагал бы просмотровый контракт Федосееву из лиги, где играют те, кто не нашел работу в третьем дивизионе чемпионата Франции.
Но не сказать, что у раздевалки «Салавата Юлаева» было уж безудержное веселье. Понимали, что им
— Почему так слабо сыграло первое звено? — спрашивали у Эркки Вестерлунда.
— Мне бы самому хотелось это понять, — смутился он.
Улыбался только Леонид Вайсфельд. Сдержанно, но улыбался.