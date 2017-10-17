Итоги дня КХЛ: «финский спецназ» задушил «барсов». На очереди СКА?
Никто не может остановить «Йокерит».
Никто не может остановить «Йокерит».
Ялонен не различает «Салават Юлаев» и «Ак Барс»
Совсем недавно мы гадали, кто может остановить СКА, а теперь впору переключиться на «Йокерит» и его затянувшуюся серию. Финской команде, штампующей победы, достался тяжёлый календарь. Следом за «Салаватом Юлаевым» в Хельсинки пожаловал «Ак Барс», и сложилось ощущение, что подопечные Юкки Ялонены не заметили подмены. «Йокерит» играл с казанской командой точно так же, как и с уфимской. Даже сценарий был во многом похож: две шайбы с небольшой разницей во времени, одна из которых — в большинстве, позволили «шутам» наглухо закрыться.
Если у «Салавата» ошибся Скривенс, выйдя за ворота, то у «Ак Барса» второй гол родился из падения Глухова. На третий период команда Зинэтулы Билялетдинова выходила с удручающими 12 бросками в статистике. В итоге «Ак Барс» прервал сухую серию Райана Запольски и подравнялся по броскам, но не более того. Финны, намерено отдавшие территорию, забили третью шайбу сразу, как только запахло жареным. Марко Антилла нанёс совершенно сумасшедший бросок, чуть не убив Эмиля Гарипова. Это уже 15-я победа «шутов» кряду. Пройдёт ли такая же тактика со СКА — следующим соперником финского спецназа?
Скудра никак не может выиграть в Минске
Если в Риге «Торпедо» под руководством Петериса Скудры традиционно играет успешно, но в столице Беларуси дела у нижегородцев и латвийского тренера складываются совершенно иным образом. За предыдущие четыре сезона все визиты Скудры и его команды в Минск заканчивались поражениями. Не прервалась эта серия и на этот раз. «Торпедо» не сумело одержать четвёртую победу подряд. А единственный гол организовали игроки четвёртого звена. Тройка Ураков — Тичар — Смолин не первый раз удивляет, отмечаясь в протоколе.
На этот раз автором шайбы стал Михаил Смолин, который только в одном из четырёх матчей, проведённых в этом сезоне, уходил со льда без очков. Ему удался классный бросок в касание. Правда, сперва молодой форвард провинился перед Скудрой, схватив удаление, которое подопечные Горди Дуайера благополучно реализовали. Как итог — 5:1. После этой победы «зубры» вплотную приближаются к зоне
Назаров позлил СКА и нарвался на убойный третий период
Когда главный тренер «Нефтехимика» говорил, что повезёт в
Гости сначала в большинстве затолкали шайбу с пятака, а затем в меньшинстве подкараулили ошибку Ильи Ковальчука. До поры до времени нижнекамцы держались, но пас Вячеслава Войнова через всю площадку на Евгения Кетова перечеркнул их старания. СКА, который на протяжении всей игры владел инициативой,
«Динамо» потеряло три очка и Бочарова
В матче с «Салаватом Юлаевым» команда Владимира Воробьёва была близка к тому, чтобы взять важные три очка.
Главным вредителем в составе
Разменять десять очков — счастье для Риги
Любая победа для рижского «Динамо» в этом сезоне — на вес золота. Кроме как кошмарным старт чемпионата для них не назовёшь. Какой уж тут
Несмотря на общее преимущество, им приходилось дважды за матч отыгрываться в счёте. А в овертайме, куда соперников завела кривая, первую шайбу в сезоне забросил Микелис Редлихс. Форвард, который