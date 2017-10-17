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22:49 (мск), источник: ТАСС

Вратарь ХК «Динамо» Бочаров выбыл на две недели из-за травмы в матче с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вратарь московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Иван Бочаров пропустит две недели из-за повреждения. Об этом журналистам сообщил главный тренер московского клуба Владимир Воробьев.

Во вторник «Динамо» со счетом 2:3 дома уступило «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Бочаров получил повреждение в третьем периоде после столкновения с одноклубником Андреем Кутейкиным. Его место в воротах занял Александр Еременко.

«Неприятный эпизод случился. Думаю, небольшое сотрясение, он [Бочаров] выбыл недели на две. Это хоккей, здесь все может быть. Не хочу винить никого, это могло произойти с каждым, желаем Ивану скорейшего выздоровления», — сказал Воробьев.

«Мы расстроены, хотя бы одно очко мы заслужили. Обидно проигрывать на последних минутах матча», — добавил Воробьев.

Также мнение об игре высказал главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. «Это была ровная игра. В каких-то моментах нам сегодня повезло. Здорово провел матч голкипер и наша четвертая пятерка», — сказал специалист.

В следующем матче «Динамо» сыграет 21 октября на выезде с «Витязем».

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