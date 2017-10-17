В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет, но для КХЛ только лучше
Команда Олега Знарка всю домашнюю серию внезапно близка к поражениям. Даже «Нефтехимик» серьезно потрепал.
Команда Олега Знарка всю домашнюю серию внезапно близка к поражениям. Даже «Нефтехимик» серьезно потрепал.
Резервы СКА даже круче, чем кажется
Приезд в Петербург Андрея Назарова после того как этот тренер поработал в СКА — беспроигрышный вариант. Скучного сценария не может быть. Особенно на этот раз, когда у петербуржцев вдруг случились два поражения в трех матчах за пять дней. Хотя, если искать позитив, можно повернуть иначе: СКА набирает очки в каждом матче сезона.
Назаров продолжает трепать СКА и тоже побеждает — отлично звучит. Злой СКА разносит «Нефтехимик» в районе 6−7−8−9:1, как это уже бывало со многими соперниками действующего чемпиона. Даже если нижнекамцы сражаются до последнего или значительную часть матча на равных, выходит ярко. Особенно после анонса Назарова, что в Петербург едет ослабленный соперник уровня ВХЛ.
Вообще сейчас даже сложно представить, что
Теперь в СКА в ротацию попадают, например, Андрей Зубарев, Александр Барабанов и Максим Карпов. В КХЛ нет возможности мерить состав, например, уровнем Лиги чемпионов, как в футболе, но это точно он.
И это СКА уже раздал многих по другим клубам. И речь не только про колонию в «Спартаке» или Максима Чудинова в «Авангарде». Петербуржцы отпускают еще и тех, кто не пробился в основной состав. Например, 21-летний форвард Иван Ларичев играл только за «СКА-Неву» в ВХЛ, на прошлой неделе подписал контракт с «Сочи» и забил два гола в первых двух матчах КХЛ в жизни. В петербургской системе есть мощные резервы. И их даже больше, чем кажется после взгляда на основной состав.
Как именно СКА пропустил впервые в сезоне
По поводу глубины скамейки Олег Знарок прозрачно намекнул на конкурентов из ЦСКА. «У нас не самая большая лавка. При этом мы еще другим командам своих игроков отдаем», — тут еще и отсыл к московским командировкам заметных ребят в Высшую лигу.
Внутри основного состава после второго поражения тренеры СКА решили любопытно передвинуть центральных: чуть ли не впервые за полтора сезона Павел Дацюк в протоколе не в первом звене. Там Николай Прохоркин, а капитан — рядом с Никитой Гусевым и Сергеем Калининым на третьем этаже стартовой клубной картинки.
Пропустили первыми, после ответного гола соперник забил еще — пока это продолжение неприятной домашней серии. Она одна из самых длинных в сезоне, пять игр подряд. И в ней столько проблем, сколько не было давно: в сумме за старт нового регулярного чемпионата и за прошлогодний
Впервые в сезоне СКА пропустил, играя в большинстве. Это как раз вторая шайба «Нефтехимика», которая вогнала петербуржцев обратно в ступор вместо всплеска.
Идеальный пас Войнова и почти
Бывало, СКА пропускал первым, а потом разрывал. Теперь вообще ничего похожего. В статистике привычное преимущество армейцев по броскам в створ, по выигранным вбрасываниям. Вменяемо объяснить проблемы сложно. Например, Егор Яковлев, который утром катался с травмированными и вечером пришел в студию местного телеканала экспертом, говорил разве что про прибавку в силе духа.
Даже когда у СКА получалось создавать моменты в атаке, срабатывал фактор бывшего вратаря. В Петербурге часто голкиперы, которые не стали здесь основными, феерят за другие команды. Недавний пример — Дмитрий Шикин, который участвовал за «Сочи» в первом поражении СКА. Илья Ежов тоже много выручал и несколько раз спасал.
Идеальный пас Вячеслава Войнова из своего круга вбрасывания точно на чужую синюю, ускорение Евгения Кетова и шикарный обыгрыш вратаря — так СКА
Самое ценное: перед суперматчем с «Йокеритом», который выиграл 15 подряд и сравнялся с петербуржцами по потерянным очкам, у обоих лидеров будет по паузе с выходным. К неожиданно центральной игре осени и СКА, и финны приходят после побед.
Что именно происходит в СКА, почему домашняя серия получается такой сложно, объяснить сходу нереально. Но для КХЛ это только плюс: в играх самой зрелищной команды лиги снова есть интрига.