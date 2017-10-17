Хоккеисты минского «Динамо» победили нижегородское «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

«Динамо-Минск» — «Торпедо» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
«Минск-Арена». 10980 зрителей.
«Динамо»: Энрот; Граньяни — Денисов, Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Хенкель, Китаров — Волков — Павлович; Шинкевич — Знахаренко, Лингле — Ковыршин — Матерухин; Кулаков — Шарангович — Степанов; Устиненко, Буйницкий.
«Торпедо»: Лисутин (Галимов); Сергиенко — Григорьев, С. Костицын — Дугин — Даугавиньш; Курбатов — Кундратек, Столяров — Грачев — Паршин; Баранцев — Медведев, Жуков — Мозер — Потапов; Смолин — Тичар — Ураков; Фаткуллин, Лазарев.
Шайбы: 1:0 — Хауден (Лингле, Скилли, 4.26, в большинстве), 2:0 — Шинкевич (Шарангович, Кулаков, 24.46), 2:1 — Смолин (Тичар, Ураков, 31.33), 3:1 — Кулаков (Степанов, Шарангович, 37.01), 4:1 — Денисов (42.23), 5:1 — Хауден (Фонтэйн, 56.34, в большинстве).
Минчане начали встречу очень активно и заставили соперников отбиваться и нарушать правила. Правда, из трех гостевых удалений подряд «зубры» смогли использовать только первое — на 5-й минуте счет открыл Куинтон Хауден. Динамовцы продолжали атаковать, но шайба в ворота Ивана Лисутина не попала. В концовке периода уже голкиперу хозяев Юнасу Энроту пришлось показать свое мастерство, спасая команду от гола. Во втором периоде игра была более равной, но динамовцы сумели лучше использовать свои шансы — на шайбы Ильи Шинкевича и Александра Кулакова волжане ответили лишь голом Михаила Смолина. В третьем периоде место в воротах «Торпедо» занял Станислав Галимов, который вскоре после выхода на лед не смог спасти команду от гола Владимира Денисова — 4:1. Гости не сдавались, много атаковали, но успеха не добились. Зато это удалось подопечным Горди Дуайера — численное преимущество во второй раз использовал Куинтон Хауден, установивший окончательный результат.
После 23 проведенных встреч у минского «Динамо» 31 очко (разница шайб — 47−50) и 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. Теперь «зубрам» предстоит отправиться в нелегкое четырехматчевое турне: 23 октября встреча в Подольске с «Витязем», 25 октября — в Москве с ЦСКА, 27 октября — в Хельсинки с «Йокеритом», 29 октября — в Риге с «Динамо». Следующий домашний матч минчане проведут 31 октября против московского «Спартака».