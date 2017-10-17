Хоккеисты минского «Динамо» победили нижегородское «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

Минчане начали встречу очень активно и заставили соперников отбиваться и нарушать правила. Правда, из трех гостевых удалений подряд «зубры» смогли использовать только первое — на 5-й минуте счет открыл Куинтон Хауден. Динамовцы продолжали атаковать, но шайба в ворота Ивана Лисутина не попала. В концовке периода уже голкиперу хозяев Юнасу Энроту пришлось показать свое мастерство, спасая команду от гола. Во втором периоде игра была более равной, но динамовцы сумели лучше использовать свои шансы — на шайбы Ильи Шинкевича и Александра Кулакова волжане ответили лишь голом Михаила Смолина. В третьем периоде место в воротах «Торпедо» занял Станислав Галимов, который вскоре после выхода на лед не смог спасти команду от гола Владимира Денисова — 4:1. Гости не сдавались, много атаковали, но успеха не добились. Зато это удалось подопечным Горди Дуайера — численное преимущество во второй раз использовал Куинтон Хауден, установивший окончательный результат.