Жительница Калифорнии получила возможность провести день с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.
Вратарь ХК «Динамо» (Москва) Бочаров получил травму в матче с «Салаватом Юлаевым»
МОСКВА, 17 окт —
МОСКВА, 17 окт —
Встреча проходит во вторник в ледовом дворце столичного «Парка Легенд». В третьем периоде счет равный — 2:2.
В середине третьего периода защитник «Динамо» Кутейкин за воротами своей команды въехал в Бочарова, попав ему плечом в голову. Голкипер покинул лед только с помощью врачей. Место в воротах «Динамо» занял Александр Еременко.