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21:56 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь ХК «Динамо» (Москва) Бочаров получил травму в матче с «Салаватом Юлаевым»

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» после столкновения с партнером по команде Андреем Кутейкиным.

Встреча проходит во вторник в ледовом дворце столичного «Парка Легенд». В третьем периоде счет равный — 2:2.

В середине третьего периода защитник «Динамо» Кутейкин за воротами своей команды въехал в Бочарова, попав ему плечом в голову. Голкипер покинул лед только с помощью врачей. Место в воротах «Динамо» занял Александр Еременко.

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