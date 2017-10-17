СКА обыграл «Нефтехимик» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Ярно Коскиранта (17-я минута), Евгений Кетов (45), Виктор Тихонов (56, 60) и Сергей Калинин (60). У гостей отличились Александр Авцин (13) и Ильдар Шиксатдаров (23).
В последних четырех встречах петербургский клуб, до этого установивший рекорд КХЛ по продолжительности победной серии (20 игр), одержал две победы.
В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав 65 очков в 24 матчах. «Нефтехимик» занимает шестое место на Востоке — 36 очков в 22 играх.
В следующем матче петербургский клуб 21 октября примет хельсинский «Йокерит», нижнекамцы 19 октября проведут гостевую встречу с ярославским «Локомотивом».