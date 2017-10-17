«Йокерит» одержал 15-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Ак Барс»
ТАСС, 17 октября. Хельсинкский «Йокерит» победил казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 17 октября. Хельсинкский «Йокерит» победил казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Гилрой (8-я минута), Антти Пильстрем (12) и Марко Анттила (57), у гостей отличился Иржи Секач (51).
«Йокерит» одержал 15-ю победу подряд и продолжил рекордную для клуба серию, при этом финская команда пропустила первую шайбу в четырех последних играх. На данный момент рекордная победная серия в КХЛ принадлежит петербургскому СКА (20).
«Йокерит» занимает третье место в Западной конференции с 50 очками. «Ак Барс» сохранил лидерство в Восточной конференции (43 очка).
В следующем матче 21 октября «Йокерит» в гостях сыграет со СКА, «Ак Барс» днем ранее проведет домашнюю встречу с челябинским «Трактором».