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18:32 (мск), источник: Р-Спорт

КХЛ дисквалифицировала защитника «Авангарда» Егора Мартынова на один матч

МОСКВА, 17 окт — Р-Спорт. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника омского «Авангарда» Егора Мартынова на один матч, сообщается на официальном сайте КХЛ.

СДК в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды встречи между омским клубом и владивостокским «Адмиралом», которая прошла в понедельник и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Авангарда».

На основании представленных материалов принято решение наложить на Мартынова наказание по правилу 537 г (удар клюшкой) — большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также СДК решил оставить без изменений наложенное на защитника «Адмирала» Шона Моррисонна наказание (5+20 минут) за удар клюшкой соперника на 10-й минуте встречи. На Моррисонна наложен денежный штраф.

«Авангард» свой ближайший матч проведет 19 октября на выезде против московского «Спартака».

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