КХЛ дисквалифицировала защитника «Авангарда» Егора Мартынова на один матч

СДК в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды встречи между омским клубом и владивостокским «Адмиралом», которая прошла в понедельник и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Авангарда».

На основании представленных материалов принято решение наложить на Мартынова наказание по правилу 537 г (удар клюшкой) — большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут), а также дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также СДК решил оставить без изменений наложенное на защитника «Адмирала» Шона Моррисонна наказание (5+20 минут) за удар клюшкой соперника на 10-й минуте встречи. На Моррисонна наложен денежный штраф.