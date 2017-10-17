Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Из омского «Авангарда» ушли два хоккеиста
Омский «Авангард» покинули сразу два игрока — нападающий Иван Фищенко и защитник Александр Осипов, сообщает
Омский «Авангард» покинули сразу два игрока — нападающий Иван Фищенко и защитник Александр Осипов, сообщает
Фищенко продолжит играть в «Адмирале», куда он был обменян на денежную компенсацию, Осипов будет выступить за «Спартак».
Напомним, Фищенко на протяжении всей своей карьеры в КХЛ выступал в составе «Авангарда» — три с лишним сезона, с 2014 года. Всего он сыграл в 115 матчах, набрал 15 (7+8) очков и заработал показатель полезности «+8».
Осипов перешел в «Авангард» в середине предыдущего сезона 2016/17. За этот период успел провести в составе «ястребов» 40 матчей и набрать 4 (1+3) очка. Всего хоккеист сыграл в КХЛ в 355 играх, набрал 110 (51+59) очков и заработал показатель полезности «+10».