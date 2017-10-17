Из омского «Авангарда» ушли два хоккеиста

Источник: РИА "Новости"

Фищенко продолжит играть в «Адмирале», куда он был обменян на денежную компенсацию, Осипов будет выступить за «Спартак».

Напомним, Фищенко на протяжении всей своей карьеры в КХЛ выступал в составе «Авангарда» — три с лишним сезона, с 2014 года. Всего он сыграл в 115 матчах, набрал 15 (7+8) очков и заработал показатель полезности «+8».